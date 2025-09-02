Wohl nichts mehr zu retten: Landwirte in Sóller erklären die Olivenernte für verloren
Der Mangel an Niederschlägen führt dazu, dass die Olivenbäume ihre Früchte infolge von Trockenstress abwerfen
Auch dieses Jahr wird wieder ein schlechtes Jahr für die Olivenproduktion auf Mallorca. Die Dürre in der Serra de Tramuntana hat alle Voraussagen zunichtegemacht, die auf eine bessere Saison als im Vorjahr hindeuteten. Der Regenmangel beeinträchtigt die Olivenbäume schwerwiegend.
Dies bestätigte der Vorsitzende der landwirtschaftlichen Genossenschaft Sant Bartomeu, Miquel Gual, der erklärte, dass "die Situation im Moment sehr schlecht ist." Durch den ausbleibenden Regen sind die reifenden Oliven schrumpelig geworden und haben einen Großteil ihrer Qualität eingebüßt. Da es immer noch nicht geregnet hat, werfen die Olivenbäume ihre Früchte infolge des Trockenstresses ab.
Hoffnung, dass sich das Wetter verbessert
Deshalb stellt Gual keine vielversprechenden Prognosen: "Wenn es in maximal zehn Tagen nicht regnet, ist die gesamte Ernte verloren", so Gual, der damit seinen bereits Mitte August ausgesprochenen Warnungen noch einmal Nachdruck verlieh. Diese Situation betrifft insbesondere die Tafeloliven, da für ihre Produktion Oliven der mallorquinischen Sorte verwendet werden, die in der Serra de Tramuntana am häufigsten vorkommt.
Die Ernte der grünen Oliven zum Einlegen sollte Mitte September beginnen, wird aber dieses Jahr verschoben. Gual traf sich vor einigen Tagen mit den wichtigsten Produzenten und sie einigten sich darauf, die Ernte aufzuschieben, in der Hoffnung, dass sich die Wettersituation und damit die Qualität der Früchte verbessert. Falls nicht, "werden wir höchstwahrscheinlich dieses Jahr keine Oliven einlegen können, wie es bereits letztes Jahr der Fall war."
Tröpfchenbewässerungssysteme
Die Situation der Olivenhaine in der Serra de Tramuntana unterscheidet sich stark von den großen Plantagen in den Regionen Pla und Llevant auf Mallorca. Dort verfügen die Anbauflächen über Tröpfchenbewässerungssysteme, um die Olivenbäume zu bewässern. In der Serra de Tramuntana ist dies jedoch aufgrund der Topografie und des Anbaus auf Terrassen an den Berghängen unmöglich. /bro
Abonnieren, um zu lesen
- Gefährliche Urlaubs-Pediküre: So riskant sind die Fisch-Spas auf Mallorca
- Restaurant auf Mallorca kassiert 63.237 Euro von einem Tisch – Wirbel um Luxusrechnung
- Ärger im Club de Mar: Deutsche Investoren verlieren Liegeplatz-Rechte
- Bekannter Wirtschaftswissenschaftler ertrinkt bei Badeunfall auf Mallorca
- Sonne satt, über 30 Grad - und ein kleines Aber: So wird das Wetter auf Mallorca
- Toter Grauhai mit schwerer Verletzung auf Mallorca angespült: Jetzt gibt es erste Erkenntnisse
- Deutscher Rentner verschluckt sich an Essen auf Mallorca und stirbt
- Beeindruckend: All diese (US-)Promis waren im Sommer bislang auf der Insel