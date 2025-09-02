Sóller hat nur noch Wasser für zehn Tage: Gemeinde dreht den Hahn zu
In der kommenden Woche sollen die Wassersparmaßnahmen verschärft werden
Die Wasserknappheit auf Mallorca spitzt sich immer weiter zu. Besonders in den Gemeinden der Tramuntana ist die Lage mehr als bedenklich. Sóller verfügt derzeit nur noch über Wasserreserven für zehn Tage. Sollte es nicht wie durch ein Wunder lange und ausgiebig regnen, hat Bürgermeister Miquel Nadal bereits zusätzliche Sparmaßnahmen angekündigt. Das dürfte zur Folge haben, dass an bestimmten Tagen der Wasserhahn geschlossen bleibt.
Miquel Nadal traf sich am Montag (1.9.) bereits mit Joan Calafat, der für die Balearen-Regierung für die Wasserressourcen der Insel zuständig ist, sowie mit den Bürgermeistern von Deià und Fornalutx, Joan Ripoll und Francesc Marroig. Die Lage sei nicht gerade ermutigend, so Nadal. Die Pegelstände der Brunnen seien erschreckend tief. Für die kommenden Tagen ist Sonnenschein angekündigt. Vor Oktober ist viel und starker Regen eher unwahrscheinlich.
Was in Sóller bereits verboten ist
Bereits am Freitag hatte der Bürgermeister eine neue Stadtverordnung mit Sparmaßnahmen verkündet. Demnach dürfen Pools nicht mit Wasser aus der öffentlichen Leitung befüllt, Gärten nicht gegossen, Autos, Boote und Terrassen nicht gewaschen werden. Außer es liegt eine Ausnahme aus hygienischen oder sicherheitstechnischen Gründen vor.
In der kommenden Woche sollen dann die Einschränkungen beginnen. Wie die konkret aussehen, ist noch nicht bekannt. Die Gemeinde Deià drehte beispielsweise Ortsteilen montags, mittwochs und freitags den Wasserhahn komplett zu. Die betroffenen Immobilien müssen sich Wasser aus Tanklastern kaufen oder auf ihre eigenen Tanks zurückgreifen. Am Dienstag will der Bürgermeister zudem die Stadtverordnung mit den Sparmaßnahmen ausweiten.
Sóller und Fornalutx greifen für die Wasserversorgung auf die Quelle in Sa Costera zurück. Derzeit wird mehr Wasser entnommen, als neues hinzukommt.
