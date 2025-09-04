"Historischer Meilenstein": Erstes Mönchsgeier-Nest außerhalb der Tramuntana entdeckt

Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Natur hat erstmals die Existenz eines Mönchsgeier-Nests (Aegypius monachus) außerhalb der Serra de Tramuntana bestätigt. Es handelt sich um ein Brutpaar, das im Gemeindegebiet von Artà, innerhalb des Naturparks Llevant, gefunden wurde.

Angesichts dieser Entdeckung betonte Minister Joan Simonet, dass dieses Ereignis einen "historischen Meilenstein" für den Artenschutz darstelle. Obwohl es "alte mündliche Zeugnisse gibt, die den Mönchsgeier in dieser Gegend ansiedeln, wurde bis jetzt nie ein Brutversuch mit Beweisen dokumentiert."

"Phase der Hoffnung" für den Mönchsgeier

Simonet erklärte, dass dieses neue Nest im Nordosten von Mallorca "eine Phase der Hoffnung" für die Art einläutet und Mallorca als "Schlüsselgebiet" für die Erholung ihres Bestands im westlichen Mittelmeerraum festigt. Dies sei besonders bemerkenswert, da es sich um "die einzige existierende Mönchsgeier-Inselpopulation der Welt" handelt.

Ein Mönchsgeier mit Jungtier auf Mallorca / Foto: Bettina Boemans

Anna Torres, Generaldirektorin für Naturschutz und Forstwirtschaft im Umweltministerium, erklärte, dass die Überwachung der Mönchsgeier-Population auf Mallorca während der Brutzeit 2025 "die Konsolidierung dieser symbolträchtigen Art auf der Insel bestätigt." Den vorläufigen Daten zufolge, die dieses Jahr von den Umweltbeauftragten der Regierung gesammelt wurden, gab es 49 Reviere mit Anzeichen einer Nestbesetzung, insgesamt 35 Brutpaare, 35 geschlüpfte Küken und 32 flügge gewordene Jungtiere. „Die Population dieses großen Greifvogels bleibt im Vergleich zu den Vorjahren stabil“, so Torres.

Weiterhin eine gefährdete Art

Die Regierung weist darauf hin, wie wichtig die Zusammenarbeit der Bevölkerung ist, damit die Nistaktivitäten nicht gestört werden, und bittet darum, menschliche Interaktionen in der Nähe der Nester zu vermeiden. So sei es entscheidend gewesen, angemessen ruhige Bedingungen zu schaffen, damit sich das Paar im Naturpark Llevant erfolgreich fortpflanzen konnte.

Die Ansiedlung der Population in den Bergen von Artà sei durch verschiedene Faktoren begünstigt worden. Dazu gehören die Fortsetzung der extensiven Berglandwirtschaft mit Schäfern von mallorquinischen Schafen, balearischen Eseln und mallorquinischen Kühen, die Nahrung bereitstellen und offene, günstige Lebensräume erhalten. Der Fortschritt sei auch das Ergebnis der effektiven Kontrolle der verwilderten Ziegen in diesem Naturschutzgebiet.

Auf Mallorca ist der Mönchsgeier laut dem Landwirtschaftsministerium nicht mehr vom Aussterben bedroht, obwohl er weiterhin als gefährdete Art eingestuft ist. /bro

