62 Meeresschildkröten-Babys sind aus dem Nest an Palmas Stadtstrand geschlüpft

Hurra, sie sind da: In den vergangenen Tagen sind insgesamt 62 Meeresschildkröten-Babys aus dem Nest geschlüpft, das am 17. Juli am Strand von Can Pere Antoni in Palma entdeckt worden war.

Wie das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Natur am Sonntag (7.9.) in einer Pressemitteilung bekanntgab, sind fast zwei Monate nach der Eiablage zunächst am Freitag (5.9.) die zehn Jungtiere geschlüpft, die nach der Entdeckung aus dem Nest geholt und seitdem künstlich bebrütet worden waren. Am Samstag (6.7.) wurde dann bestätigt, dass auch das erste der im Nest verbliebenen Babys an die Oberfläche gekommen war.

In der Nacht auf Sonntag sind dann am Stadtstrand 51 weitere Tiere geschlüpft, womit die Gesamtzahl bei 62 kleinen Meeresschildkröten liegt. Es sei nicht ausgeschlossen, dass im Laufe des Sonntags noch weitere Babys schlüpfen werden, da am Strand von Can Pere Antoni insgesamt 77 Eier gefunden wurden.

Die Babys dürfen erst später ins Meer

Gemäß dem festgelegten Protokoll werden alle geschlüpften Tiere nun zunächt in die Einrichtungen des Meeresforschungslabors Limia in Port d'Andratx gebracht. Dort wird die Abteilung für Meerestiere der Artenschutzbehörde Cofib Daten sammeln und die Überprüfung ihres Gesundheitszustands übernehmen. Anschließend werden die kleinen Schildkröten zehn bis zwölf Monate unter kontrollierten Bedingungen aufgezogen, um ihre Überlebenschancen zu erhöhen, bevor sie ins Meer freigelassen werden.

Zahlreicher Schildkröten-Nachwuchs auf Mallorca. / Caib

Die Unechte Karettschildkröte (Caretta caretta) ist eine als gefährdet eingestufte Art, deren Anwesenheit an den balearischen Küsten in den vergangenen Jahren immer häufiger geworden ist. Neben dem Nest von Can Pere Antoni wurde am 7. August ein weiteres am Strand von Es Cavallet, im Naturpark Ses Salines auf Ibiza, mit insgesamt 85 Eiern bestätigt. Der erste bestätigte Nistfall auf dem Archipel war 2019 auf Ibiza.

Nest wurde rund um die Uhr bewacht

Der Landwirtschaftsminister Joan Simonet lobte die Arbeit des Cofib, der Stadtverwaltung von Palma und der Organisationen, die bei der Überwachung des Brutprozesses mitgeholfen haben. Er dankte auch "dem Engagement und der Hingabe" der Freiwilligen, die das Nest seit dem 27. August rund um die Uhr bewacht haben. "Ihre Wachsamkeit war entscheidend, um das Nest in den richtigen Bedingungen zu halten, damit die Eier gedeihen konnten, und um das Schlüpfen der Babys sofort zu bemerken. Ich möchte auch der gesamten Bevölkerung für die Zusammenarbeit danken, die den Platz des Nestes respektiert und so eine sichere Umgebung für die Art ermöglicht hat", sagte er.

Kleine Schildkröten, die am Strand geschlüpft sind. / Caib

Anna Torres, Generaldirektorin für Naturschutz und Forstwirtschaft, erinnerte daran, dass September und Oktober die Monate sind, in denen die Wahrscheinlichkeit am größten ist, auf schlüpfende Meeresschildkröten zu stoßen. Sie bat daher, in einem solchen Fall die Informationen sofort an die Notrufnummer 112 weiterzugeben, um das Protokoll aktivieren und die Tiere schützen zu können sowie das Nest zu finden, aus dem sie stammen.