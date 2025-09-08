Wasserreserven auf Mallorca fallen auf 43 Prozent
Balearen weit liegen die Werte bei 41 Prozent
Die Wasserreserven auf Mallorca und den Nachbarinseln sind im August gefallen. Balearen weit lagen die Werte Ende des Monats bei 41 Prozent und damit zwei Prozent niedriger sowohl im Vergleich zum Vormonat als auch zum August 2024. Auf Mallorca lagen die Werte mit 43 Prozent über dem Schnitt, allerdings musste die Insel einen Rückgang von drei Prozent im Vergleich zum Juli verzeichnen. Auf Menorca fielen die Werte von 40 auf 34 Prozent und auf Ibiza von 29 auf 27 Prozent.
Warnstufe in Artà
Besonders dramatisch waren die Rückgänge in den Gebieten Tramuntana Nord, Tramuntana Süd und in Artà. Mit dem erneuten Rückgang der Wasserreserven gilt in der bei Deutschen beliebten Gemeinde im Nordosten nun die Warnstufe wegen Trockenheit, genau wie in der Inselmitte Es Pla. Viele Gemeinden kämpfen auf Mallorca mit dem fehlenden Wasser. Zuletzt hatte Sóller drastische Sparmaßnahmen bekanntgegeben. /pss
