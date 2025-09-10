Artenschutz-Erfolg: Fischadler brütet erstmals seit Jahrzehnten auf Mallorcas Nachbarinsel

Im Naturpark Sa Dragonera vor der Westküste Mallorcas hat es in diesem Jahr erstmals seit siebzig Jahren wieder Nachwuchs bei den Fischadlern gegeben. Wie das balearische Umweltministerium mitteilte, sind dort zwei Küken der geschützten und bedrohten Greifvogelart geschlüpft.

Umweltminister Joan Simonet sprach von einem „wichtigen Erfolg für den Artenschutz“ und hob hervor, dass sich die jahrelangen Bemühungen um die Erhaltung der Art auszahlen. Bereits 2024 war derselbe Horst besetzt, allerdings ohne Bruterfolg. Dieses Jahr gelang nun die erste dokumentierte Brut seit den 1950er-Jahren.

Fischadler mag keine Störungen

Der Fischadler (Pandion haliaetus) ist auf den Balearen als "gefährdet" eingestuft und reagiert besonders empfindlich auf Störungen. Bedroht ist er vor allem durch menschliche Aktivitäten in Küstennähe, wie etwa der Lärm von Booten und knapper werdende Nahrungsressourcen in der Nähe der Nistplätze. Um die Tiere zu schützen, überwachen Ranger und Umweltbeamte die Nistplätze im Westen der Tramuntana intensiv.

Der Fischadler ist ein mittelgroßer Greifvogel, der sich von Fischen ernährt, die er direkt an der Wasseroberfläche erbeutet. Er baut seine Nester meist an Meeresklippen, auf Felsen oder in Pinien. Diese Horste werden über viele Jahre hinweg wiederverwendet und können dabei enorme Ausmaße annehmen. Die Brutzeit reicht von Februar bis August, in dieser Zeit legt das Weibchen ein bis vier Eier, vornehmlich drei.

Zwölf Paare leben auf Mallorca

Nach Angaben des Umweltministeriums von 2024 gibt es auf Mallorca derzeit zwölf Fischadler-Paare, von denen neun im vergangenen Jahr Eier legten. Sechs Bruten waren erfolgreich und insgesamt schlüpften neun Jungvögel. Auf den gesamten Balearen leben derzeit 21 Paare mit 24 flüggen Jungtieren.

Sa Dragonera ist als EU-Vogelschutzgebiet ausgewiesen und Heimat vieler seltener Arten, darunter der Eleonorenfalke (Falco eleonorae) und der Balearensturmtaucher (Puffinus mauretanicus).