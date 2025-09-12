Ganz ohne Wasser geht’s nicht: So kommt Sóller durch die Dürre

Sóller im Nordwesten von Mallorca, Anfang September: Was die Gemeinde an manchen Tagen an Urlaubern zu viel hat, hat sie an Wasser zu wenig. Auch wenn es am Dienstag (9.9.) im Orangental endlich einmal wieder zumindest nennenswerte Mengen Niederschlag gegeben hat, leidet die Gegend weiterhin unter akuter Wasserknappheit.

Deshalb gelten im Dorf und im Hafenort seit Ende August strenge Bestimmungen, wie mit dem Trinkwasser umgegangen werden darf. Auto waschen, Garten gießen oder Pool befüllen ist tabu. Wie gehen die Bewohner damit um? Die MZ hat sich am Montag, einen Tag vor dem Regen, in Sóller umgeschaut.

Blechlawine an Urlaubern

Dichte Wolken hängen über den Bergen, es ist drückend heiß, aber kein klassisches Strandwetter. Das führt dazu, dass sich einmal mehr eine Blechlawine auf der Straße in Richtung des Orangentals quält. Auf den ersten Blick sieht es nicht nach Dürre aus. Die Zitrusbäume tragen ihr grünes Gewand wie eh und je, auch sonst ist es eher grün als braun. Im Ort selbst scheinen die Einwohner bereits an die Einschränkungen gewöhnt zu sein.

Und sie rechnen damit, dass es weitere Restriktionen geben wird. So wie eine ältere Dame, die durch den Carrer de Sa Mar spaziert. „Es geht schon das Gerücht um, dass das Wasser stundenweise gekappt werden soll. Wir sind einfach zu viele auf der Insel, zu viele Urlauber, zu viele Einheimische, zu viele Einwanderer.“

Strandduschen abgestellt

Einer, der den Dorfklatsch aus erster Hand mitbekommt, ist der Losverkäufer der Blindenlotterie ONCE, der auf dem belebten Platz gegenüber der Kirche steht. Javier trägt ein Spanien-Armband und scheint ein Anhänger von Verschwörungstheorien zu sein. „Ich glaube da gar nichts. Das mit der Trockenheit wird jetzt nur gesagt, um den Wasserpreis nach oben zu treiben.“

Es könne schon sein, dass in Palma ein wenig Wasser fehle, aber doch nicht in Sóller, wo die meisten Menschen ihre eigenen Brunnen hätten. Die Leute redeten über das Thema, seien aber nicht sonderlich besorgt, so sein Eindruck. Und überhaupt: „Wie kann es denn sein, dass ich daheim Wasser sparen soll, wo die Urlauber sich weiterhin am Strand duschen können?“

Diese Behauptung zumindest ist schnell widerlegt: Die Duschen an den Stränden von Port de Sóller wurden bereits vor Tagen abgeschaltet, im Hafen dürfen auch die Boote nicht mehr mit dem Wasser aus der Leitung gewaschen werden.

Kartoffeln sparsamer waschen

Es gibt in Sóller auch Menschen, die die Wasserproblematik ernster nehmen. So wie Florentina, die im Restaurant Can Gata in der Einkaufsstraße Carrer Lluna arbeitet. Sie sei von der Anordnung der Gemeinde, die Restaurants und Bars verbietet, Leitungswasser abzufüllen und den Kunden anzubieten, nicht betroffen. Sie zeigt ihren Wasserspender, der mit 20-Liter-Kanistern funktioniert, die sie kauft. „Wir verwenden kein Trinkwasser der Gemeinde.“

Ganz verzichten kann aber auch sie nicht auf Wasser. Beim Kochen werde natürlich schon einiges verbraucht, sagt sie. Aber sie habe die Köche bereits angewiesen, beim Waschen der Kartoffeln den Hahn immer wieder zu schließen. „Bisher hatten wir den Hahn beim Kartoffelwaschen ein kleines Stück weit aufgedreht, sodass immer ein schwacher Strahl herauskam. Das machen wir jetzt nicht mehr.“ Und zu Hause sammele sie das Wasser, das sie zum Händewaschen benutze und gieße damit danach ihre Pflanzen.

Hotels versuchen auch zu sparen

Für die Hotels in Sóller und Port de Sóller ist die Trockenheit ebenfalls eine Herausforderung. Im Boutiquehotel Alcázar im Zentrum musste die Hotelleitung schon einmal Wasser zukaufen. Direktor Miguel Feria erklärt: „Wir verfügen nicht über einen Brunnen und mussten deshalb bereits einen Tankwagen bestellen.“ Das Wasser sammelt das Hotel in einem Depot. Bei Bedarf füllt es damit den Pool auf oder nutzt das Wasser zum Gießen oder Reinigen der Außenbereiche.

Da das Hotel noch nicht einmal ein Jahr in Betrieb ist, seien bereits die neuesten Technologien zum Wassersparen eingebaut. „Wir versuchen aber darüber hinaus, unsere Gäste für das Thema zu sensibilisieren und weisen sie auf die Situation hin.“ So werde darauf hingewirkt, dass die Handtücher nicht jeden Tag erneuert werden, am Check-in liegt ein Zettel, der ans Wassersparen appelliert.

Whirlpools abstellen?

Andernorts wird ebenfalls versucht, möglichst wenig Wasser zu verbrauchen. Einige der Hotels im Ort haben eigene Brunnen und müssen deshalb keine Tankwagen kommen lassen. Wasserspiele und Springbrunnen werden durch eigene Brunnen gespeist, wobei dasselbe Wasser in einem Kreislauf immer wieder verwendet wird.

Manche Hoteliers im Ort spielen inzwischen auch mit dem Gedanken Spa-Einrichtungen zu schließen oder Whirlpools abzustellen. Die Gäste, heißt es in Sóller, seien verständnisvoll angesichts der Situation und würden auch weitere Einschränkungen wohl mittragen.

250 Liter Wasser pro Tag und Hotelgast

Am Dienstag (9.9.) trat erneut der Krisenstab im Rathaus zusammen, um über das weitere Vorgehen zu beraten, wie Bürgermeister Miquel Nadal der MZ berichtet. Die Hoteliers des Ortes haben sich unterdessen beklagt, dass für ihre Häuser strenge Auflagen gelten, die allerdings in der Ferienvermietung nicht durchgezogen werden.

So gibt es eine Obergrenze von 250 Litern Wasser pro Tag und Hotelgast. Ob das eingehalten wird, messen digitale Wasserzähler, die jeden Tag den Verbrauch an den Wasserversorger Aqualia übermitteln. Ferienwohnungen sind bisher davon ausgenommen.

Deutliche Einsparungen

Am Mittwoch hat der für die Wasserproblematik zuständige Gemeinderat Carlos Darder der MZ ein Update gegeben, nachdem er in einer Pressekonferenz tags zuvor erklärt hatte, dass die Einsparungen in der Gemeinde seit Beginn der Einschränkungen bei rund elf Prozent liegen. Die Hotels hätten gar 20 Prozent weniger Wasser verbraucht, die Hafenbehörde 50 Prozent.

Im September brauche es deshalb und nach den Regenfällen vom Dienstag voraussichtlich keine weiteren Einschränkungen. „Wir sind aber vorsichtig und werden die Restriktionen erst lockern, wenn wir wissen, wie stark die Niederschläge die Wasserspeicher gefüllt haben.“ Das könne man erst 48 Stunden nach dem Regen überprüfen.

Leitung in beide Richtungen

Mittelfristig gibt es für die Wasserproblematik im Sóller-Tal womöglich noch eine andere Lösung: Das Balearen-Ministerium für den Wasserkreislauf will gemeinsam mit der Gemeinde ein Projekt erarbeiten, mit dem das Sóller-Tal in Zukunft auch Wasser aus Richtung Bunyola und Palma empfangen kann.

Bislang funktioniert die Leitung, die sich aus der Quelle Sa Costera nahe Cala Tuent speist, nur einseitig und leitet im Winter überschüssiges Wasser nach Palma. Es seien bereits Proben absolviert worden, so Darder. Diese seien positiv verlaufen.

