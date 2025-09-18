Zum Hauptinhalt springenZum Seitenende springen

Unbekannte legen Giftköder aus: Drei Rotmilane sterben auf Mallorca

Die Kadaver der stark bedrohten Greifvögel wurden nahe Santanyí und bei Palma gefunden

Einer der vergifteten Rotmilane.

Einer der vergifteten Rotmilane. / CAIB

Johannes Krayer

Auf Mallorca sind drei Rotmilane (Milvus milvus) in zwei verschiedenen Jagdgebieten tot aufgefunden worden. Die Tiere wurden offenbar Opfer gezielter Vergiftungen. Die Balearen-Regierung hat daraufhin zwei Sanktionsverfahren eröffnet und den Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.

Die streng geschützten Greifvögel konnten dank GPS-Sendern des „Plan Terrasse“ – einem Programm zur Überwachung und Erhaltung tagaktiver Greifvögel – lokalisiert werden. Die Funde liegen bereits länger zurück: Zwei Tiere wurden im Februar in der Gemeinde Santanyí entdeckt, ein weiteres im März nahe Palma. Alle wiesen laut toxikologischen Gutachten Vergiftungssymptome auf. In den Kadavern wurden die hochgiftigen Substanzen Metaldehyd und Aldicarb nachgewiesen – letzteres ist seit 2007 EU-weit verboten.

Ein Mitarbeiter der Balearen-Regierung mit dem vergifteten Tier.

Rotmilane spielen zentrale Rolle im Ökosystem

Laut Anna Torres, Generaldirektorin für Umwelt und Forstwirtschaft, handelt es sich nicht nur um ein schweres Umweltdelikt, sondern auch um eine potenzielle Gefahr für Menschen, Nutztiere und Haustiere: „Der Einsatz von Gift ist strengstens verboten und kann mit bis zu zwei Jahren Haft, hohen Geldstrafen und Berufsverbot geahndet werden.“

Die Rotmilane wurden im Rahmen wissenschaftlicher Programme mit Ringen und Flügelmarkierungen versehen und sind Teil einer stark bedrohten Population. Die Greifvögel spielen eine zentrale Rolle im Ökosystem, etwa durch das Beseitigen von Aas und die Eindämmung von Krankheiten. Ihr Rückgang hätte weitreichende Folgen für die Biodiversität der Balearen.

Die Behörden kündigten an, konsequent gegen Umweltdelikte vorzugehen und jeden Hinweis auf Giftköder im Naturraum ernstzunehmen.

Unbekannte legen Giftköder aus: Drei Rotmilane sterben auf Mallorca



