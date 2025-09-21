Drastischer Wetterumschwung: War's das jetzt mit dem Sommer auf Mallorca?

Zum Wochenbeginn hält der Herbst auf Mallorca Einzug: Es wird nass und stürmisch, so sehr, dass der spanische Wetterdienst Warnstufen ausgerufen hat. Noch für den späten Sonntagabend (21.9.) gilt ab 22 Uhr im Norden und Nordwesten Warnstufe Orange. Der Grund: Starkregen und Sturm mit einer Windgeschwindigkeit von 70 bis 90 km/h.

Neben der Warnstufe Orange, die bis 8 Uhr morgens gilt, hat der spanische Wetterdienst in den restlichen Teilen der Insel (Inselmitte, Osten, Süden und Südwesten) Warnstufe Gelb ausgerufen. Bis zu 20 mm Niederschlag dürften dort innerhalb von einer Stunde heruntergekommen. Zudem stürmt es. Der Wind bläst auch am Montagmorgen (20.9.) mit einer Geschwindigkeit von 70 bis 90 km/h über die Insel. Ab 8 Uhr sind dann alle Warnstufen aufgehoben.

Der Montag (22.9.) beginnt mit dicken Wolken am Himmel. Im Tagesverlauf sinkt die Regenwahrscheinlichkeit inselweit. Am Vormittag beträgt sie vielerorts noch bis zu 85 Prozent, etwa in Sa Pobla oder Pollença. Zum Nachmittag hin sinkt sie überall auf unter 50 Prozent.

Sinkende Temperaturen

Im Vergleich zum Vortag, dem Sonntag, der seinem Namen noch alle Ehre macht, sinken die Temperaturen auf teils deutlich unter 30 Grad. Für Palma sind Höchstwerte von 26 Grad gemeldet, in Felanitx und Sa Pobla werden 25 Grad erreicht. Der Wind bläst aus Norden über die Insel.

Auch am Dienstag (23.9.) wird das Wetter durchwachsen. An vielen Orten der Insel wird es nass. Vor allem am Vormittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit im Westen, Norden, in der Inselmitte und im Nordosten bei teils 95 Prozent. Erst ab 18 Uhr sinkt sie dann deutlich und es klart auf.

Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag. Palma erreicht 25 Grad, Felanitx 24 Grad, Sa Pobla 23 Grad. Der Wind weht aus Norden und Nordosten.

So warm ist das Meer: Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt am Montag (22.9.) 26 Grad, am Dienstag (23.9.) kühlt das Meer auf 25 Grad ab. An der Playa de Muro ist das Wasser 27 Grad warm.

Es wird wieder wärmer

Am Mittwoch (24.9.) ziehen die Temperaturen dann wieder leicht an, an vielen Orten werden 25 Grad erreicht, in Porreres und Llucmajor sogar 26 Grad. Am Vormittag kann es örtlich Schauer geben. Vor allem zum Abend hin setzt sich die Sonne immer mehr durch.