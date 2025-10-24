Weitere invasive Hornissen-Art auf Mallorca entdeckt - Regierung bittet Bevölkerung um Mithilfe

Mallorca hat ein neues Insekt, das eigentlich nicht hierhin gehört: Wie die balearische Landesregierung am Donnerstag (23.10.) bestätigt hat, ist die Orientalische Hornisse (Vespa orientalis) erstmals auf Mallorca nachgewiesen worden. Die Art gilt als invasive Spezies und war bislang auf den Balearen nicht registriert. Das erste Nest wurde in der zweiten Oktoberwoche im Gemeindegebiet von Esporles entdeckt und entfernt, wie es in einer Pressemitteilung des Umweltministeriums heißt.

Jeder kann mithelfen

Bereits im Frühjahr hatten Experten in Binibona, im Gemeindegebiet von Selva, ein einzelnes Exemplar der Orientalischen Hornisse gefangen - und Vermutungen angestellt, dass die Art sich nun auch auf der Insel breitmachen könne. Das jetzt gefundene Nest bestätigt diese Befürchtung - und veranlasste die Entscheidungsträger dazu, unverzüglich das Protokoll zur Kontrolle und Überwachung invasiver Arten zu aktivieren. Sprich: Experten des Artenschutzdienstes gehen nun systematisch vor, um die Eindringlinge möglichst effektiv zu beseitigen.

Gleichzeitig ruft die Landesregierung die Bevölkerung zur Mithilfe auf: Wer eine Orientalische Hornisse beobachtet, soll dies dem Artenschutzdienst melden (Servicio de Protección de Especies, Telefonnummer: 0034 971176586 ). Auch über die App Invasapp können verdächtige Exemplare gemeldet werden. Zu erkennen sind die Tiere an ihrer rötlich-braunen Färbung und gelben Streifen am Hinterleib. Die Königinnen werden bis zu 35 Millimeter lang, die Arbeiterinnen etwa 25 Millimeter.

Die Vespa orientalis stammt ursprünglich aus dem östlichen Mittelmeerraum, Nordafrika und Vorderasien. Außerhalb ihres natürlichen Verbreitungsgebiets gilt sie als invasive Art, da sie Bienenvölker angreifen und so Imkerei und Bestäubung beeinträchtigen kann. Ihre Stiche sind für Menschen meist harmlos, können jedoch für Allergiker gefährlich sein.

Kampf auch gegen Asiatische Hornisse

Die Orientalische Hornisse ist nicht die einzige Hornissen-Art, die derzeit für Sorge auf Mallorca sorgt. Aktuell setzt das balearische Umweltministerium auch seine Kampagne zur Bekämpfung der Asiatischen Hornisse (Vespa velutina) fort, die sich ebenfalls auf der Insel eingenistet hat. Dabei wurden im Südwesten der Insel 21 Nester entfernt. Insgesamt installierten die Fachleute im Frühjahr mehr als 1.000 Fallen, mit denen 20 Königinnen gefangen wurden. Für diese Arbeiten standen 28.000 Euro aus den europäischen Next-Generation-EU-Mitteln zur Verfügung.

Erstmals wurde in diesem Jahr zudem eine Herbstaktion geplant, um neue Königinnen zu fangen, bevor sie im kommenden Frühjahr Nester bilden. Damit soll die Gefahr einer erneuten Ausbreitung so weit wie möglich reduziert werden.