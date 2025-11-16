Wann nach dem Wintereinbruch der Herbst auf Mallorca zurückkommt

Der Sonntag macht seinem Namen auf der Insel am 16. November nicht alle Ehre. Der Tag startet mit dicken Wolken am Himmel. Örtlich kann es zu Schauern kommen, die von Sturm begleitet werden. In der Deutschenhochburg Santanyí liegt die Regenwahrscheinlichkeit am Vormittag bei 95 Prozent, in Palma zumindest bei 80 Prozent. An der Westküste, im Norden und Nordosten bleibt es eher noch trocken als in den übrigen Teilen der Insel.

Erst zum Nachmittag hin klart es auf. Ab und an setzt sich die Sonne dann gegen die Wolken durch. Die meisten Orte knacken grade so die 20-Grad-Marke. Am wärmsten wird es laut dem spanischen Wetterdienst Aemet mit 22 Grad in Palma. Auch in der Nacht bleibt es mit 16 Grad in der Balearen-Hauptstadt vergleichsweise warm. Für Felanitx und Sa Pobla meldet Aemet tagsüber 21 Grad, nachts 17 beziehungsweise 14 Grad.

Der Wind weht aus Süden und Südwesten, dreht dann später nach Westen. Im Südwesten, Süden, Südosten und an der Ostküste gilt von 7 bis 14 Uhr Warnstufe Gelb. Der Grund: Regen und Sturm.

So startet Mallorca in die neue Woche

Für den Wochenbeginn hat Aemet derzeit keine Warnstufen ausgerufen. Aemet hat aber bereits einen Wintereinbruch auf der Insel angekündigt. Doch keine Sorge: Ein paar Tage später soll der Herbst schon wieder zurückkommen.

Der Montag (17.11.) beginnt erneut mit wolkenverhangenem Himmel. Örtlich kann es zu Schauern kommen und erneut stürmisch werden. Insbesondere am Nachmittag ist das Wetter höchst instabil. In Santanyí und Manacor ist die Regenwahrscheinlichkeit mit 75 Prozent dann am höchsten.

Im Vergleich zum Vortag sinken die Temperaturen. Die Höchstwerte liegen dann nur noch bei 20 Grad tagsüber und 14 wie etwa in Felanitx nachts. An anderen Orten, etwa Lluc, Palma oder Sa Pobla, wird es nachts mit nur 6-9 Grad deutlich kühler.

En la próxima de semana nos dirigimos, en picado hacia el invierno 🥶, pero sólo por unos días, porque para la siguiente, la del 24 de noviembre, se recuperan las temperaturas 🌡. Volverá el otoño 🍂 pic.twitter.com/zU4U1ox1G7 — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) November 15, 2025

Am Dienstag (18.11.) könnte man dann für Insel-Verhältnisse schon eher von Wintereinbruch sprechen. In den frühen Morgenstunden wird es sehr wahrscheinlich regnen. Zum Nachmittag hin sinkt die Regenwahrscheinlichkeit dann zwar.

An vielen Orten, etwa Felanitx und Sa Pobla, liegen die Höchsttemperaturen an dem Tag aber nur noch bei 17 Grad. In Palma ist es mit 18 Grad am wärmsten. Den ganzen Tag über ist es bewölkt. Auch die Nacht wird frisch. Vielerorts kommt das Thermometer gerade einmal auf 5 oder 6 Grad.

Schneefallgrenze bei 1.300 Metern

Der Mittwoch (19.11.) ähnelt dem Dienstag. Am Himmel dominieren Wolken, örtlich wird es womöglich nass. Die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Aemet sagt für Palma Spitzenwerte von 18 Grad vorher. Nachts wird es noch minimal kälter als am Vortag, mit oft nur 5 Grad. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.300 Metern und sinkt zum Wochenende hin auf 800 Meter. Es weht zudem ein leichter Wind.

Für den 24. November hat der spanische Wetterdienst dann die Rückkehr des Herbstes auf der Insel angekündigt.

Zwei abgehärtete Badegäste an der Playa de Palma am Samstag (15.11.). / Simone Werner

Kann man noch baden?

Falls Sie sich fragen, ob man dieser Tage noch im Meer baden kann: Die Wassertemperatur an der Playa de Palma beträgt am Sonntag 21 Grad, am Montag 22 Grad und am Dienstag 20 Grad.

An der Playa de Muro sind es am Sonntag und Montag jeweils 20 Grad, am Dienstag 22 Grad.

Hilfe beim Koffer-Packen

Wer dieser Tage nach Mallorca reist, fragt sich wohl, was er an Kleidung und Co. in seinen Koffer packen sollte. Hier gibt die MZ Tipps.