Regierung greift durch: Wuchernde Giftpflanze am Stausee Gorg Blau wird beseitigt

Nachdem die giftige und invasive Pflanze, die sich am Stausee Gorg Blau ausgebreitet hat, Anlass zur Sorge gab, hat die Balearen-Regierung mitgeteilt, dass sie bereits gegen das Problem vorgeht. Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und ländlicher Raum versicherte, dass die Entfernung der Nicotiana glauca, des blaugrünen Tabaks, schon im Gange sei.

Das von Joan Simonet geleitete Ministerium erklärte, dass Mitarbeiter des Naturparks in der Serra de Tramuntana mit Unterstützung der Forstbehörde Ibanat gegen diese invasive Art zu Felde zögen. Darüber hinaus werde eine Reinigungstruppe eingesetzt, die Teil eines Projekts ist, das mit Mitteln aus der Steuer für nachhaltigen Tourismus finanziert wird.

Atemlähmung bei Mensch und Tier

Die invasive Pflanze begann vor zwei Jahren am Südufer des Gorg Blau zu wachsen. Damals wurden nur wenige Dutzend Exemplare entdeckt, doch seitdem hat sich ihre Zahl exponentiell vervielfacht und sie nimmt nun eine viel größere Fläche ein. Die Pflanzen sind jetzt buschiger und höher. Diese Art ist aufgrund ihres Gehalts an Pyrrolizidinalkaloiden und Anabasin potenziell giftig – eine Substanz, die bei der Einnahme größerer Mengen Atemlähmung bei Mensch und Tier verursachen kann.

Die Tabakpflanzen wuchern am Ufer der Gorg Blau. / J. Mora

Die Nicotiana glauca ist eine Art aus der Familie der Nachtschattengewächse (Solanaceae) und stammt ursprünglich aus Südamerika. Im Volksmund ist sie als Blaugrüner Tabak, Baumtabak oder Strauchtabak bekannt. Sie tritt als Strauch oder kleiner Baum auf, der zwischen drei und sieben Meter hoch werden kann. Am Gorg Blau überragen einige Exemplare bereits die Größe eines Menschen und haben Stämme mit einem Durchmesser von zwei bis fünf Zentimetern. Ein von dieser Pflanze gebildeter Bestand kann völlig unzugänglich werden.

Anpassungsfähige Pflanze

Ihr Wachstum ist sehr schnell: Sie hat große, auffällig grüne Blätter. Die aktuelle Ausbreitung ist auf die Samen zurückzuführen, die von den ersten Exemplaren hervorgebracht wurden, die vor wenigen Jahren in dem Gebiet auftauchten. Diese invasive Pflanze passt sich leicht an Straßenböschungen, Wildbäche und landwirtschaftlich genutzte Gebiete sowie Küstenregionen an. Ihr Wachstum wird durch nährstoffarme Böden begünstigt, und ihre enorme Samenproduktionskapazität erleichtert eine sehr schnelle Ausbreitung. /bro

