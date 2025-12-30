Ekel-Alarm in Deutschen-Hochburg: In Llucmajor stapelt sich mal wieder der Müll

In mehreren Ortsteilen der Gemeinde Llucmajor – vor allem in den Urbanisationen – hat sich über die Weihnachtsfeiertage der Müll gestaut: überfüllte Container und Abfälle liegen seit Tagen auf den Straßen.

Kritik am Rathaus

Die Partei Partido Vecinal Llibertat Llucmajor sieht die Verantwortung bei der konservativen Bürgermeisterin der Gemeinde. In einer Mitteilung wirft sie der Rathausverwaltung um Bürgermeisterin Xisca Lascolas (PP) Versäumnisse vor. Es habe an Planung und Vorsorge gefehlt. Die Situation habe zu Belästigungen und hygienischen Problemen geführt.

Zwar hatte die Gemeinde vorab angekündigt, dass die Müllabfuhr am 25. Dezember sowie am 1. Januar ausgesetzt werde. Aus Sicht der Bürgerpartei reichte das jedoch nicht aus, um einen Kollaps des Systems zu verhindern. Parteisprecher Alexandro Gaffar sprach von einem „inakzeptablen Zustand“ und warnte vor einem Gesundheitsrisiko. Gemeinderat Miguel Pascual machte „die Bürgermeisterin und ihre Regierungspartner“ verantwortlich und forderte sofortige Maßnahmen.

Der Müll sammelt sich vor die Containern in der Urbanisation sa Torre. / DM

An Geld mangelt es nicht

Nach Darstellung der Partei steckt hinter den aktuellen Problemen ein strukturelles Problem: Der Auftrag für die Müllabfuhr sei seit Mai 2025 ausgelaufen. Das neue Verfahren habe die lückenlose Fortführung des Dienstes nicht sichergestellt, zudem seien die technischen Unterlagen für die Neuvergabe noch nicht fertig.

Auch bei den Finanzen erhebt die Partei Vorwürfe: Über die Müllgebühr flössen jährlich rund sieben Millionen Euro in die Gemeindekasse, doch diese Summe werde nicht vollständig in den Dienst gesteckt. Nach Angaben der Gruppierung bleibe jedes Jahr etwa eine Million Euro übrig, die zur Verbesserung der Abfuhr eingesetzt werden müsse.

Probleme seit Monaten

Beschwerden über die Müllentsorgung gibt es in Llucmajor bereits seit Monaten. Im Juli berichteten Anwohner der Wohnsiedlungen Maioris, Puig de Ros und sa Torre in einem Schreiben an die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca", dass es in ihrer Gegend seit zehn Tagen keinen Abholservice mehr gegeben habe. Im August kam es zudem zu einer Protestaktion am Rathaus: Vor dem Gebäude wurde Müll abgeladen, dazu hing ein Transparent mit der Botschaft, man hinterlasse hier „den Dreck, den ihr nicht abholt“. /slr