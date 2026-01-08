Müllchaos an der Playa de Palma: Streik, Ausschreibung und niemand räumt auf

Übervolle Mülleimer und leere Bierdosen mitten im Sand – die Playa de Palma ist seit Wochen in einem kümmerlichen Zustand. Daran wird sich in Kürze wohl auch nichts ändern. Die zuständigen Strandaufräumer des früheren Konzessionärs „Mar de Mallorca“ zeigen derzeit ihr Unternehmen und das Rathaus an. Der Stadtreinigung Emaya sind die Hände gebunden.

Das Rathaus Palma schert sich derzeit wenig um das Müllproblem. Die Auseinandersetzung gehe nur „Mar de Mallorca“ und die Angestellten etwas an, betont ein Pressesprecher gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".

Vor anderthalb Monaten gab die Stadt bekannt, die Bewirtung der Strände in Palma neu auszuschreiben. „Mar de Mallorca“ kündigte an, sich nach drei Jahrzehnten nicht neu bewerben zu wollen.

Streik der Mitarbeiter und neue Ausschreibung

An die 60 Mitarbeiter streiken derzeit, da sie befürchten, ihren Job zu verlieren. Dabei ist eine Bedingung der Ausschreibung, diese Leute zu übernehmen. Der neue Konzessionär würde ab April für vier Jahre die Bewirtung der Stadtstrände (Playa de Palma, Ciutat Jardí, Cala Major, Cala Estància und Can Pere Antoni) übernehmen.

Falls sich denn überhaupt eine Firma findet, die sich freiwillig meldet. Denn das Rathaus verschärft die Anforderungen. Die „Mar de Mallorca“-Leute befürchten, dass dadurch potenzielle Interessenten abgeschreckt werden.

An der Playa de Palma geht beispielsweise die Anzahl an Strandliegen von derzeit 6.000 auf künftig 4.436 zurück. Das liegt am verschwundenen Sand in den vergangenen Jahren.

Weniger Liegen, höhere Preise, keine Reinigung

Bei Preissteigerungen in Höhe von 67 Prozent werden viele Urlauber zweimal überlegen, ob sie sich nicht doch lieber auf ein Handtuch setzen. Statt 6 Euro kosten die Liegen nächsten Sommer 10 Euro am Tag.

Bis ein möglicher neuer Konzessionär im April anfängt, werden die Strände nicht aufgeräumt und der Müll stapelt sich weiter. Besonders ab März könnte das zum großen Problem werden, wenn die Strandsaison so langsam anläuft.

Laut den „Mar de Mallorca“-Angestellten ist es illegal, wenn sich die Stadtreinigung Emaya um diese Aufgabe kümmern würde.

