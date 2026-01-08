Forscher konstatieren deutlichen Rückgang der Artenvielfalt im Meeresnationalpark Cabrera
Trotz Schutzstatus verliert der Meeresnationalpark Cabrera südlich von Mallorca massiv an Artenvielfalt. Die Ursachen sind global
Europa Press
Der südlich von Mallorca gelegene Meeresnationalpark Cabrera gilt eigentlich als Paradebeispiel für ein noch relativ intaktes marines Ökosystem. Wer dort schnorchelt oder taucht, trifft dank strenger Schutzmaßnahmen auf viel zahlreichere und viel größere Lebewesen als anderswo rund um die Balearen. Eine von den äußeren Einflüssen isolierte heile Welt aber ist Cabrera nicht, wie jetzt Wissenschaftler festgestellt haben. Die Artenvielfalt ist auch dort in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen.
Das haben Forscher des Centro de Estudios Avanzados de Blanes (CEAB-CSIC) und der Universitat de Barcelona (UB) auf Basis von Daten festgestellt, die fast ein Jahrzehnt umspannen. Eine ganz ähnliche Entwicklung konstatierte sie in dem zweiten spanischen Meeresnationalpark Illas Atlánticas (Galicien). Das geht aus einer Mitteilung des CEAB von Donnerstag (8.1.) hervor.
Die in der Fachzeitschrift "Diversity and Distributions" veröffentlichte Studie beruht auf wiederholten Probenahmen derselben Lebensräume am Meeresboden in den Jahren 2014 und 2022. Untersucht wurden sowohl flache, gut beleuchtete Zonen als auch tiefer gelegene Lebensgemeinschaften sowie noch tiefer liegende detritische Böden, die aus Sedimenten und kalkhaltigen Algen bestehen.
Im Durchschnitt 40 Prozent zurückgegangen
Beim Vergleich der ersten Jahre der Beobachtung (2014–2015) mit den jüngsten Erhebungen (2021–2022) zeige sich, dass der Artenreichtum in den beiden untersuchten marinen Nationalparks im Durchschnitt um rund 40 Prozent zurückgegangen ist. Die Forscher betonen, dass der Schutz zwar lokale Belastungen deutlich verringere, die Nationalparks jedoch nicht von ihrer Umgebung isoliert seien. Auch sie reagierte "auf die Auswirkungen des globalen Wandels infolge menschlicher Einflüsse“. Der Nationalpark Cabrera wurde 1991 gegründet. Heute umfasst er rund 90.000 Hektar.
Die Studie unterstreicht zudem die Bedeutung, moderne genetische Verfahren in langfristige Biomonitoring-Programme zu integrieren. Denn „solide Zeitreihen erlauben es nicht nur, den Zustand mariner Ökosysteme zu bewerten, sondern auch Auswirkungen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zum Schutz und zur Wiederherstellung gezielter auszurichten“./ck
- So kalt ist es derzeit auf Mallorca – und so bald geht es wieder kräftig aufwärts
- Ungewöhnlich kalter Winter auf Mallorca führt zu Bränden – mehrere Verletzte
- Fünfter Todesfall binnen neun Monaten: Frau erstickt beim Festessen auf Mallorca
- Noch nie dagewesene Zerstörung': Mallorcas einst aktivste Umweltschützer feiern unverhofftes Comeback
- Gute Nachrichten für Rentner in Spanien: So stark steigen 2026 die Bezüge
- Schluss mit dem Lärm: Das Partylokal Three Lions in Palma verliert die Lizenz
- Nach Umzug in neues Zuhause auf Mallorca: Tamara Gülpen spricht über ihren unerfüllten Kinderwunsch
- Tödlicher Angriff auf Mallorca-Auswanderer Ronald B.: Anwältin fordert Höchststrafe für jugendliche Täter