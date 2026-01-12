Dank regnerischem Dezember: Die Wasserreserven auf Mallorca steigen leicht an

Die Wasserreserven auf den Balearen sind durch die Regenfälle im Dezember im Vergleich zum Vormonat um einen Prozentpunkt auf 49 Prozent gestiegen. Das gab das balearische Wasserministerium am Samstag (10.1.) in einer Pressemitteilung bekannt. Trotz der leichten Verbesserung liegt der aktuelle Stand weiterhin drei Punkte unter dem Wert vom Dezember 2024, als die Reserven 52 Prozent betrugen.

Die Wasserreserven wuchsen auf allen Insel. Auf Mallorca stiegen die Pegel von 48 auf 49 Prozent. Auf Menorca von 44 auf 46 Prozent und auf Ibiza von 47 auf 48 Prozent. Der Anstieg hat dazu geführt, dass sich die Versorgungszone Manacor-Felanitx wieder im Normalzustand befindet. Die Versorgungszonen Palma–Alcúdia, Tramuntana Nord und Tramuntana Süd befinden sich in der Vorwarnstufe. Für die Inselmitte (Es Pla) und Artà gilt weiterhin die Warnstufe.

Niederschläge und Temperaturen

Laut dem spanischen Wetterdienst Aemet war der Dezember insgesamt feucht. So fielen durchschnittlich 88,9 Liter pro Quadratmeter statt der üblichen 71,1 Liter pro Quadratmeter. Auf Mallorca fielen 83 Liter pro Quadratmeter, auf Menorca 95,9 Liter pro Quadratmeter, auf Ibiza: 78,5 Liter pro Quadratmeter und auf Formentera: 53,8 Liter pro Quadratmeter. Alle Werte liegen über dem Normalwert für die Jahreszeit.

Temperaturmäßig war der Dezember sehr warm: durchschnittlich 12,4 Grad, mit einer Abweichung von +1,1 Grad gegenüber dem üblichen Wert.

Ausblick für Januar

Angesichts der aktuellen Lage und der Jahreszeit gehen die Prognosen davon aus, dass die Wasserreserven im Januar weiter steigen. Kurzfristig werden keine großen Änderungen der Einstufungen erwartet, aber in einigen Versorgungszonen könnte sich die Verbesserung weiter festigen.