Die Quellen Ses Fonts Ufanes sprudeln wieder – So kommen Sie zum seltenen Natur-Spektakel

Die Quellen Ses Fonts Ufanes auf der Finca Gabellí Petit nahe Campanet sprudeln wieder. Dafür haben die starken Regenfälle der vergangenen Tage gesorgt. Bei dem beliebten Naturschauspiel, das nur wenige Male im Jahr zu sehen ist, quillt das Wasser an zahllosen Stellen gleichzeitig aus dem Boden und verwandelt den Eichenwald in eine Art Natur-Venedig. Wer dabei sein will, muss schnell sein: Wenn es nicht unablässig weiterschüttet, ist das nasse Wunder nach zwei bis drei Tagen schon wieder vorbei.

Plötzlich aus dem Boden

Das letzte Mal war das Phänomen am 15. März 2025 aufgetreten. Seit 2011 gilt es als Naturdenkmal. Das Prinzip ist so simpel wie ungewöhnlich: Bei starken Regenfällen sammelt sich in den Bergen um das Gebiet so viel Wasser, dass die Grundwasserleiter irgendwann überquellen.Das Wasser bahnt sich seinen Weg an die Oberfläche, meist ziemlich plötzlich und mit großer Kraft.

Innerhalb weniger Minuten steigen die Abflussmengen an einigen Stellen von 0 auf 100 Kubikmeter pro Sekunde. Das Wasser fließt durch das waldige Gebiet in den Sturzbach Torrent de Sant Miquel, der die Ebene von sa Pobla durchquert und schließlich in dem Feuchtgebiet s’Albufera mündet.

Plötzlich aus dem Boden: die Fonts Ufanes / Rosa Taberner

Geregelte An- und Abreise

Da zu dem Spektakel stets viele Schaulustige erwartet werden, haben das zuständige Rathaus in Campanet und die Forstbehörde Ibanat ein Protokoll aktiviert, um die Sicherheit der Besucher und die Mobilität in der Gegend um die Finca zu garantieren. Die Zufahrt zum Grundstück erfolgt von der Autobahn aus über den Camí de na Potons. Wer den Besuch beendet hat, wird über den Camí Blanc in Richtung Campanet geleitet.

Hier befinden sich Ses Fonts Ufanes

Von den nächsten Parkmöglichkeiten aus muss man rund 30 bis 45 Minuten zu den Fonts Ufanes laufen. Der Weg ist an den meisten Stellen flach und kann mit einem Kinderwagen gemeistert werden. /somo

