Streit um Wanderroute auf Mallorca: Rathaus Sóller geht gegen namhafte Eigentümer des Landguts Bàlitx vor
Seit mehr als zehn Jahren ist der Zugang zur Trockensteinroute bei Sóller gesperrt. Jetzt will die Gemeinde den Weg notfalls auf eigene Faust öffnen
Das Rathaus von Sóller will sich in den kommenden Wochen aktiv dafür einsetzen, dass Wanderer den öffentlichen Weg, der über das Landgut Bàlitx d'Enmig im Norden von Mallorca führt, wieder nutzen dürfen. Der Abschnitt ist Teil der bekannten Trockensteinwanderroute (Ruta de Pedra en Sec), die durch die gesamte Tramuntana verläuft, unter anderem auch über das Privatgrundstück. Seit Jahren versperren die Eigentümer widerrechtlich den Durchgang.
Jahrelanger Streit
Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wird der Gemeinderat bald eine Resolution verabschieden, die die Besitzer verpflichtet, die Barrikaden zu enfernen – und zwar innerhalb von acht Tagen. Andernfalls werde das Rathaus die Arbeiten selbst ausführen lassen – auf Rechnung der Eigentümer.
Der Streit um das Wegerecht auf dem Landgut Bàlitx ist alt. Bereits seit mehr als zehn Jahren ist Wanderern der Zugang versperrt. Dass die Gemeinde Sóller gerade jetzt aktiv wird, kommt nicht von ungefähr: Im Dezember 2025 hatte der Inselrat der Gemeindeverwaltung von Sóller ein Bußgeld auferlegt, weil sie so lange untätig geblieben ist. Demnach muss das Rathaus 600 Euro Bußgeld bezahlen - und zwar jeden Monat, bis der Weg in seinem ursprünglichen Verlauf wiederhergestellt ist. Er verläuft nach Sa Costera und Tuent, immer wieder kommt es aber zu Verwirrung unter Wanderern – auch, weil die Eigentümer selbst falsche Wegbeschilderungen angebracht haben.
Berühmte Familie
Was dem Fall weitere Brisanz verleiht: Das Landgut Bàlitx d’Enmig gehört einer der wohlhabendsten Familien der Inseln, der Dynastie Fierro-March, also Nachfahren von Joan March, dem Gründer der Bank Banca March. Die Familie besitzt zahlreiche Ländereien auf Mallorca, unter anderem auch das Landgut Ternelles in der Tramuntana, auf dem der Schutz der vom Aussterben bedrohten Mönchsgeier vorangetrieben wird. Auch hier hatte es immer wieder Auseinandersetzungen wegen verschiedener Wegerechte gegeben. /somo
Abonnieren, um zu lesen
- Unwetter 'Harry' auf Mallorca: Wellen reißen Plankenweg und Strandkiosk in Cala Ratjada in Stücke
- Kurze Atempause, danach kommen Regen, Gewitter und sogar Schnee zurück
- Unheimlicher Fund an Urlauberstrand: Wer ist der Tote von der Cala Agulla?
- Personal in Cala Millor gesucht: Wer will mit 'Goodbye Deutschland'-Auswanderin Jenny 'Delüx' zusammenarbeiten?
- Mann sticht seinen Sohn in Palma auf offener Straße nieder
- Ein Toter und Verletzte bei neuem Zugunglück in Spanien
- Leserfragen auf Mallorca: Wie kann ich mit einem ausländischen Kennzeichen in die Umweltzone in Palma einfahren?
- Luxushotel Jumeirah auf Mallorca jetzt ganz in der Hand von Dubai