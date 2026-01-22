Streit um Wanderroute auf Mallorca: Rathaus Sóller geht gegen namhafte Eigentümer des Landguts Bàlitx vor

Das Rathaus von Sóller will sich in den kommenden Wochen aktiv dafür einsetzen, dass Wanderer den öffentlichen Weg, der über das Landgut Bàlitx d'Enmig im Norden von Mallorca führt, wieder nutzen dürfen. Der Abschnitt ist Teil der bekannten Trockensteinwanderroute (Ruta de Pedra en Sec), die durch die gesamte Tramuntana verläuft, unter anderem auch über das Privatgrundstück. Seit Jahren versperren die Eigentümer widerrechtlich den Durchgang.

Jahrelanger Streit

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, wird der Gemeinderat bald eine Resolution verabschieden, die die Besitzer verpflichtet, die Barrikaden zu enfernen – und zwar innerhalb von acht Tagen. Andernfalls werde das Rathaus die Arbeiten selbst ausführen lassen – auf Rechnung der Eigentümer.

Der Streit um das Wegerecht auf dem Landgut Bàlitx ist alt. Bereits seit mehr als zehn Jahren ist Wanderern der Zugang versperrt. Dass die Gemeinde Sóller gerade jetzt aktiv wird, kommt nicht von ungefähr: Im Dezember 2025 hatte der Inselrat der Gemeindeverwaltung von Sóller ein Bußgeld auferlegt, weil sie so lange untätig geblieben ist. Demnach muss das Rathaus 600 Euro Bußgeld bezahlen - und zwar jeden Monat, bis der Weg in seinem ursprünglichen Verlauf wiederhergestellt ist. Er verläuft nach Sa Costera und Tuent, immer wieder kommt es aber zu Verwirrung unter Wanderern – auch, weil die Eigentümer selbst falsche Wegbeschilderungen angebracht haben.

Berühmte Familie

Was dem Fall weitere Brisanz verleiht: Das Landgut Bàlitx d’Enmig gehört einer der wohlhabendsten Familien der Inseln, der Dynastie Fierro-March, also Nachfahren von Joan March, dem Gründer der Bank Banca March. Die Familie besitzt zahlreiche Ländereien auf Mallorca, unter anderem auch das Landgut Ternelles in der Tramuntana, auf dem der Schutz der vom Aussterben bedrohten Mönchsgeier vorangetrieben wird. Auch hier hatte es immer wieder Auseinandersetzungen wegen verschiedener Wegerechte gegeben. /somo

