Dieses bei deutschen Urlaubern beliebte Strandlokal auf Mallorca gerät jetzt ins Visier der Umweltaktivisten

Direkt am Meer - das Restaurant "Blue Bar" am kleinen Badestrand Arenal Petit in Portocolom könnte idyllischer nicht liegen. Jetzt hat Mallorcas größte Umweltschutzorganisation GOB Anzeige gegen die Betreiber erstattet. Die Aktivisten beschweren sich über die Tische, Stühle und Holzkonstruktionen sowie den Zementboden, auf dem sie stehen. All dies stelle eine „illegale Besetzung innerhalb des öffentlichen Küstenbereichs“ dar, heißt es in einer Pressemitteilung.

Doppelter Verstoß gegen das Gesetz

Nach Feststellungen der Umweltschutzgruppe „belegt“ dieses Lokal „die gesamte, sechs Meter breite Zone“, die laut Gesetz „frei und ungehindert bleiben muss, um den öffentlichen Durchgang von Fußgängern und die Vernetzung entlang der Küste zu gewährleisten“.

Die Blue Bar in Portocolom. / Gob

Zudem werde durch die Betonierung des Felsens die Dynamik des natürlichen Küstenkreislaufs beeinträchtigt. Darüber hinaus verstoße der Standort des Restaurants auch gegen den örtlichen Flächennutzungsplan. Dieser erlaube nämlich keine gewerbliche Nutzung. Deshalb ließen die Umweltschützer die Anzeige nicht nur der Küstenbehörde zukommen, sondern auch dem zuständigen Rathaus von Felanitx. In der Pressemitteilung fordert der GOB die zuständigen Behörden dazu auf, Inspektionen anzuleiern und gegen die Verstöße vorzugehen.

Bei deutschen Urlaubern und anderen Badegästen ist das Strandlokal seit langem beliebt. Hier gibt es im Sommer neben Getränken auch Essen, kleine Snacks, Kaffee und Drinks.

