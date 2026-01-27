Regenfälle auf Mallorca sorgen für einen deutlichen Anstieg der Wasserpegel bei den Stauseen Cúber und Gorg Blau
In nur einer Woche sind die Reserven um 17 Prozent gestiegen. Auch im Vergleich zum Vorjahr ist die Lage positiv
Der Wasserpegel der Stauseen Cúber und Gorg Blau ist in der vergangenen Woche dank der Regenfälle gestiegen. Wie das zuständige Rathaus Palma in einer Pressemitteilung bekanntgab, liegen die beiden Wasserspeicher bei 59,1 Prozent ihrer Kapazität. Konkret liegt der Stausee Cúber bei 48,15 Prozent seiner Kapazität, der Gorg Blau bei 66 Prozent.
Vor einer Woche noch 17 Prozent weniger
Am vergangenen Montag (19.1.) – also noch vor einem Großteil der zuletzt im Archipel verzeichneten Niederschläge – lag die gemeinsame Reserve der beiden von dem städtischen Unternehmen Emaya verwalteten Stauseen bei 42,1 Prozent. Cúber stand bei 34,62 Prozent, Gorg Blau bei 46,82 Prozent.
Auch im Vergleich zu derselben Woche vor einem Jahr sind die Reserven gestiegen. Am 27. Januar 2025 lag die gemeinsame Reserve bei 44,61 Prozent, also 14,49 Prozent weniger als jetzt. In Cúber betrug sie damals 35,41 Prozent und im Gorg Blau 50,42 Prozent.
