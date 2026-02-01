Ist bald Schluss mit der "Instagram-Bucht" auf Mallorca? Deutsche Eigentümerfamilie will den Zugang sperren lassen

Es ist eine der wohl bekanntesten Buchten der Insel und wird jeden Sommer von Hunderttrausenden Urlaubern heimgesucht: der Caló des Moro, bisweilen auch als "Instagram-Bucht" bezeichnet. Mitten im Sommer, bei vierzig Grad, gibt es Menschen, die bereit sind, zwei oder mehr Stunden anzustehen. Am Meer angekommen, machen sie ein Selfie, laden es in die sozialen Netzwerke hoch und gehen wieder.

Doch möglicherweise könnte bald Schluss sein mit den Horden am kleinen Strand. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hat die deutsche Eigentümerfamilie Oehm, der das weitläufige, an die Bucht angrenzende Grundstück gehört, bei den Behörden den Antrag gestellt, den Zugang mit einem Zaun zu sperren.

Denn um per Land zu dem Grundstück zu gelangen, müssen die Badegäste einen rund ein Kilometer langen Fußmarsch auf sich nehmen - der Weg befindet sich auf dem Grundstück der Oehms. Und es sind auch die Eigentümer, die den Müll wegräumen, den die Urlauber vor Ort hinterlassen. Sie pflanzen beschädigte Vegetation nach und löschen sogar Brände.

Umfangreiches Gutachten

Die Oehms streben eine vollkommen rechtmäßige Schließung an. Sie haben ein vollständiges Projekt unter Beteiligung von Architekten ausgearbeitet, das die Abgrenzungen der Küstenlinie und der Versorgungszonen respektiert. Die komplizierte juristische Sachlage wurde der Kanzlei des Anwalts Rafael Barber-Llorente anvertraut.

Die Oehms leben das ganze Jahr über in ihrem Paradies in der Gemeinde Santanyí. Um den Zaun zu begründen, haben sie ein umfangreiches Gutachten verfasst, die die Auswirkungen der vielen Besucher auf die Umgebung beschreibt. Sie gehen davon aus, dass der Caló des Moro und die angrenzende Cala s’Almunia sechs Monate pro Jahr von etwa fünftausend Menschen täglich besucht werden. Ein Bericht der spanischen Küstenbehörde spricht von nahezu einer Million Badegästen pro Saison.

Keine Antwort von den Behörden

Die Oehms erklären, sie würden seit Jahren bei den Behörden „flehentlich“ um eine Lösung bitten, ohne eine zufriedenstellende Antwort zu erhalten. Sogar die Versuche, die Einzäunungspläne persönlich beim Rathaus Santanyí vorzustellen, seien bislang gescheitert. Der Termin sei bereits zweimal verschoben worden.

Verwandte nachrichten

Als Vorbild für die Pläne dient der Familie ein anderes Küstenanwesen der Familie March im selben Gemeindegebiet, dessen Zugänge eingeschränkt sind. Die Erben des Bankiers Juan March Ordinas, die bald die einzigen mallorquinischen Großgrundbesitzer an der Inselküste sein dürften, wurden allerdings kürzlich aufgefordert, die Zugänge auf einem Grundstück in der Gemeinde Sóller zu öffnen. Die Oehms erklären, sie würden alle öffentlichen Wege respektieren. /pss

Abonnieren, um zu lesen