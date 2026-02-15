Vorgeschmack auf den Frühling: Das Schmuddelwetter auf Mallorca ist endlich vorbei

Nach einem von Warnstufen, starkem Wind und durchwachsenem Wetter geprägten Wochenende hat der Sonntag (15.2.) seinem Namen endlich wieder alle Ehre gemacht. An den meisten Orten auf Mallorca war die Sonne der Protagonist am Himmel. In der neuen Woche setzt sich dieser Trend fort.

Bisher hat der spanische Wetterdienst Aemet keine Warnstufen herausgegeben. Alles deutet bisher darauf hin, dass es das erst einmal war mit den Sturmtiefs "Marta", "Nils", "Oriana" und wie sie alle hießen.

Zum Wochenbeginn steigen die Temperaturen an. Für Montag (16.2.) meldet Aemet folgende Höchsttemperaturen:

Felanitx: 19 Grad

Lluc: 17 Grad

Palma: 20 Grad

Sa Pobla: 21 Grad

Sonne-Wolken-Mix bleibt

Nachts kühlt es in den genannten Orten auf 13, 10, 12 und 10 Grad ab. Tagsüber herrscht ein Sonne-Wolken-Mix. Aus Westen weht ein mäßiger Wind. Vor allem rund um Pollença reicht er eine Geschwindigkeit von um die 60 km/h.

Am Dienstag (17.2.) ist die Wolkendecke am Himmel teilweise dicker. An manchen Orten ist aber auch Sonnenschein pur angekündigt. Die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Spitzenreiter ist erneut Sa Pobla, dieses Mal mit 22 Grad. Auch an den meisten anderen Orten wird die 20-Grad-Marke am Dienstag geknackt. Etwas kühler ist es nur in Andratx und rund um Sóller.

Vormittags und am Mittag weht noch ein recht starker Wind, teils mit einer Geschwindigkeit von 60 bis 70 km/h. Am Nachmittag flaut er ab.

Ab Mitte der Woche

Für Mittwoch (18.2.) ist erneut ein Sonne-Wolken-Mix gemeldet. Die Temperaturen ähneln denen vom Vortag sehr. Der Wind bläst aus Westen und Südwesten. Während am Vormittag nur eine schwache Brise weht, wird der Wind zum Nachmittag hin stärker. Nachts kühlt es fast überall auf einstellige Werte ab. Für Felanitx und Sa Pobla sind 9 Grad vorhergesagt, für Palma 10 Grad.

Zu einem Temperatursturz kommt es dann ab Donnerstag (19.2.). Laut Aemet schafft es kein Ort der Insel an diesem Tag auf 20 Grad. An den meisten Orten hat es eher 16 oder 17 Grad. Auch örtliche Schauer sind nicht ausgeschlossen. Am Vormittag ist die Regenwahrscheinlichkeit am höchsten. Sie liegt dennoch aber nicht über 50 Prozent.