Tote Meeresschildkröte an der Playa de Palma angespült

Tragischer Fund am Strand in der Nähe vom Ballermann: Die Wellen haben am frühen Montagnachmittag (16.2.) eine tote Meeresschildkröte angespült. Ein Leser schickte der MZ Fotos und Videos. Die Stiftung Meeresschutz des Palma Aquariums ist derzeit auf dem Weg, um den Kadaver auf Höhe des AYA-Hotels am Balneario 4 einzusammeln.

"Normalerweise brauchen wir einige Zeit, um die Todesursache festzustellen. Wir nehmen Proben und werten die aus", sagte eine Sprecherin des Aquariums der MZ. Mutmaßlich handelt es sich um eine Unechte Karettschildkröte.

Vermehrt Eiablage auf Mallorca

Die Meerestiere sind in den vergangenen Jahren vermehrt rund um die Insel aufgetaucht und legten an den Mallorca-Stränden ihre Eier ab. Das Aquarium beschützt die Brut und zieht die Tierchen groß, ehe sie ins Meer entlassen werden. Schildkröten kehren bekanntermaßen ein Leben lang an ihren Geburtsstrand zurück. In Zukunft dürfte es daher zu immer mehr Panzerechsen um die Insel kommen.