Es sieht gut aus für die Wasserreserven auf Mallorca: Schneefälle und Regen lassen die Pegel der Stauseen hochschnellen

Recht entspannte Lage bei den Wasserreserven auf Mallorca: Die Niederschläge im März und der bislang kräftigste Schneefall des Jahres, der in der Nacht von Samstag (14.3.) auf Sonntag in der Serra de Tramuntana verzeichnet wurde, haben die Pegelstände der Stauseen, die Palma versorgen, deutlich ansteigen lassen.

Nach der jüngsten Aktualisierung der Stadtwerke Emaya nähern sich die Füllstände von Cúber und Gorg Blau zusammen inzwischen der Marke von 70 Prozent. Die staatliche Wetterbehörde AEMET teilte mit, dass in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf Mallorca ab etwa 850 Metern Höhe mehrere Zentimeter Schnee fielen, die zunächst auch liegen blieben.

Niederschlagsmengen auf Mallorca

Am Montag lag die gemeinsame Reserve der beiden Stauseen bei 67,7 Prozent. Anfang Februar hatte sie noch 62,43 Prozent betragen. Einzeln betrachtet ist Cúber derzeit stärker gefüllt. Der Stausee liegt bei über 70 Prozent, genau bei 70,19 Prozent. Der größere Gorg Blau erreicht 66,14 Prozent.

Am Samstag wurden signifikante Niederschlagsmengen gemessen. Die Station mit dem höchsten Wert war Lluc in der Gemeinde Escorca mit 34,1 Millimetern, gefolgt von Son Torrella, ebenfalls in Escorca, mit 28,8 Millimetern. Weitere Gemeinden auf Mallorca mit hohen Regenmengen waren Pollença, Bunyola und Artà.

Bessere Lage als zum Jahresende

Zum Jahresende 2025 war die Situation noch deutlich ungünstiger. Damals erreichten die Stauseen nicht einmal 30 Prozent ihrer Kapazität. Die Niederschläge der vergangenen Monate haben die Reserven jedoch stark anwachsen lassen, sodass nun wieder ein beruhigender Stand erreicht ist.

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Nach der Vorhersage der AEMET könnte es gegen Ende der Woche erneut regnen, vor allem am Sonntag. Für Palma liegt die Regenwahrscheinlichkeit an diesem Tag bei 85 Prozent.

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