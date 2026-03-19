Neues Abfallsystem in Andratx: Die Gemeinde lässt den Müll bald an der Haustür abholen

Im Gemeindegebiet Andratx sollen Abfälle künftig nicht mehr in Sammelcontainern entsorgt werden, stattdessen holt die Müllabfuhr sie bald direkt an der Tür ab. Das gab jetzt Bürgermeisterin Estefanía Gonzalvo (PP) bekannt. Das neue System wird schrittweise eingeführt und beginnt am 13. April in den Ortschaften Camp de Mar, Sant Elm und s’Arracó. Ab Mitte Mai wird es dann auch im Hauptort Andratx sowie in Port d'Andratx eingeführt.

Info-Treffen und Umweltbüro

Die Gemeindeverwaltung hofft, dadurch die Recyclingquoten zu erhöhen. Gonzalvo hob vor allem die Mitveranwortung der Bürger hervor, den Müll auch tatsächlich korrekt zu trennen. Schon seit Wochen organisiert die Gemeinde eine Informationskampagne, um das neue Abfallsammelsystem bekannt zu machen. Konkret soll es einen wöchentlichen Abholkalender geben, aufgeteilt nach Abfallart. Bioabfall, Verpackungs-, Papier- und Restmüll werden dann an unterschiedlichen Tagen abgeholt.

Neben Infoveranstaltungen in den jeweiligen Orten wurde zudem ein Umweltbüro im Carrer Reverendo Maties Flexas eröffnet. Hier können sich all die Einwohner kundig machen, die nicht zu den Treffen kommen können. Ebenso werden in den verschiedenen Ortschaften die Tourismusbüros diesen Beratungs-Service an einem Tag pro Woche anbieten. /somo

Abonnieren, um zu lesen