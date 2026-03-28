Großer Hai überrascht Windsurfer in der Bucht von Palma

Ein etwa drei Meter langer Hai hat am Freitagmittag (27.3.) bei einem Regatta-Training in der Bucht von Palma vorbeigeschaut. "Ich war gerade dabei, das griechische Windsurf-Team zu trainieren, als wir ihn sahen", sagt der Italiener Jacopo Renna, der seine Aufnahmen der MZ zur Verfügung stellte. "Er schwamm sehr langsam und hatte keine Angst vor unserem Boot."

Auch für die Sportler sei es keine "gefährliche Situation" gewesen. Auf den von Renna gemachten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie rund 20 Meter von Hai und Boot entfernt ein Windsurfer auf seinem Brett steht. "Wir sind kurz darauf davongefahren", so der Trainer zur MZ.

Um was für ein Tier es sich genau handelte, ist unklar. Renna schätzte seine Länge auf 3 Meter. Eine MZ-Anfrage bei der für wildlebende Meerestiere zuständigen Stiftung des Palma Aquariums blieb am Freitagabend zunächst unbeantwortet.

Oft handelt es sich um kranke oder verletzte Tiere

Sichtungen von größeren Haien in Künstennähe sind rund um Mallorca selten, wenn doch, handelt es sich meist um kranke oder verletzte Tiere. Hai-Attacken auf Menschen sind nicht bekannt. Nicht der Hai ist eine Gefahr für den Menschen, der Mensch ist es für den Hai. Die Bestände sind stark dezimiert, viele Arten sind bedroht.

In der Bucht von Palma trifft sich derzeit bei der Regatta Princesa Sofía die internationale Segelelite. Die Wettrennen beginnen am Sonntag, derzeit wird - wie im Fall der griechischen Windsurfer - noch trainiert.