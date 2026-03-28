Großer Hai überrascht Windsurfer in der Bucht von Palma
"Er schwamm sehr langsam und hatte keine Angst vor unserem Boot", sagt der Trainer des griechischen Windsurf-Teams
Ein etwa drei Meter langer Hai hat am Freitagmittag (27.3.) bei einem Regatta-Training in der Bucht von Palma vorbeigeschaut. "Ich war gerade dabei, das griechische Windsurf-Team zu trainieren, als wir ihn sahen", sagt der Italiener Jacopo Renna, der seine Aufnahmen der MZ zur Verfügung stellte. "Er schwamm sehr langsam und hatte keine Angst vor unserem Boot."
Auch für die Sportler sei es keine "gefährliche Situation" gewesen. Auf den von Renna gemachten Videoaufnahmen ist zu sehen, wie rund 20 Meter von Hai und Boot entfernt ein Windsurfer auf seinem Brett steht. "Wir sind kurz darauf davongefahren", so der Trainer zur MZ.
Um was für ein Tier es sich genau handelte, ist unklar. Renna schätzte seine Länge auf 3 Meter. Eine MZ-Anfrage bei der für wildlebende Meerestiere zuständigen Stiftung des Palma Aquariums blieb am Freitagabend zunächst unbeantwortet.
Oft handelt es sich um kranke oder verletzte Tiere
Sichtungen von größeren Haien in Künstennähe sind rund um Mallorca selten, wenn doch, handelt es sich meist um kranke oder verletzte Tiere. Hai-Attacken auf Menschen sind nicht bekannt. Nicht der Hai ist eine Gefahr für den Menschen, der Mensch ist es für den Hai. Die Bestände sind stark dezimiert, viele Arten sind bedroht.
In der Bucht von Palma trifft sich derzeit bei der Regatta Princesa Sofía die internationale Segelelite. Die Wettrennen beginnen am Sonntag, derzeit wird - wie im Fall der griechischen Windsurfer - noch trainiert.
- Die Osterferien können kommen: Der Streik am Flughafen Mallorca ist vertagt
- Jetzt warnt auch das Auswärtige Amt: Steht der Osterurlaub auf Mallorca wegen der Flughafen-Streiks auf der Kippe?
- Stresstest am Flughafen Mallorca zum Beginn der Osterferien: So steht es aktuell um die Bauarbeiten
- Neue Fahrpläne: Wann und wie Sie jetzt vom Flughafen Mallorca mit dem Bus nach Cala Millor, Peguera, Alcúdia und Co. kommen
- Oscar der Branche': Dieses auf Mallorca aktive Immobilien-Unternehmen ist in Deutschland zum 'Makler des Jahres' gekürt worden
- Nach sexuellen Übergriffen und Suizidversuch: Aktive Sterbehilfe für junge Frau spaltet Spanien
- Darf man Muscheln, Sand und Co. aus dem Mallorca-Urlaub mit nach Deutschland nehmen?
- Wetter auf Mallorca: Nach den überraschend ruhigen Tagen steht ein turbulentes Wochenende bevor