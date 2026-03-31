Nach Schneefall in den Bergen: Die Wasserreserven auf Mallorca steigen weiter an
Die Niederschlagsmengen waren mit bis zu 52 Litern pro Quadratmeter in Port de Sóller besonders hoch. Weitere Regenfälle werden erwartet
Der Regen und der Schnee der vergangenen Tage haben sich positiv auf die Wasserreserven Mallorcas ausgewirkt. Wie Palmas Stadtwerke Emaya mitteilten, verbesserte sich der Pegel der Stauseen Gorg Blau und Cúber von 67,71 auf 67,88 Prozent der Gesamtkapazität.
Wobei sich beide Stauseen unterschiedlich entwickelt haben. Beim Stausee Cúber ist der Pegel gesunken: Am 23. März lag er bei 69,66 Prozent und am 16. März noch bei über 70 Prozent (70,19 Prozent), jetzt beträgt er 67,96 Prozent.
So sieht es im Gorg Blau aus
Beim größeren Stausee Gorg Blau zeigt sich dagegen die entgegengesetzte Entwicklung. Mitte März lag der Pegelstand bei 66,14 Prozent, am 23. März bei 66,47 Prozent, und an diesem Montag übersteigt er mit 67,83 Prozent die Marke von 67 Prozent. Das ist zugleich der beste Wert der vergangenen Wochen.
Ende 2025 war die Situation noch deutlich ungünstiger. Die Stauseen erreichten zu diesem Zeitpunkt nicht einmal 30 Prozent ihrer Kapazität. Die Niederschläge vor allem im Januar und März haben die Reserven jedoch deutlich ansteigen lassen.
Höchste Niederschlagsmengen auf Mallorca
Die fünf Wetterstationen auf den Balearen mit den höchsten Niederschlagswerten der vergangenen Tage liegen alle auf Mallorca. Den höchsten Wert verzeichnete Port de Sóller mit 52 Litern pro Quadratmeter, gefolgt von Son Torrella in Escorca mit 42,6 Litern, der Serra d’Alfàbia in Bunyola mit 39,4 Litern, der Universität in Palma mit 39 Litern und Lluc in Escorca mit 32,6 Litern.
Nach der Wettervorhersage der AEMET dürfte der Mittwoch (1.4.) der Tag der Woche mit den stärksten Niederschlägen werden. Die Schneefallgrenze soll dann bei 1.100 Metern liegen.
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