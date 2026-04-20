Diese beiden bei Deutschen beliebten Urlaubsorte auf Mallorca bekommen eine neue Kläranlage
Die Balearen-Regierung hat sich mit den Gemeinden Muro und Santa Margalida auf das Projekt für Platja de Muro und Can Picafort geeinigt
Die balearische Landesregierung hat sich mit den Gemeinden Muro und Santa Margalida auf eine gemeinsame Lösung für die neue Kläranlage von Can Picafort und Platja de Muro verständigt. Bei einem Treffen im Ministerium für Meer und Wasserkreislauf wurde vereinbart, das seit Langem diskutierte Infrastrukturprojekt endgültig voranzubringen.
Geplant ist der Bau einer neuen, gemeinsam genutzten Kläranlage in den Gemeindegebieten von Santa Margalida und Muro. Dort sollen künftig die Abwässer der beiden Urlaubsorte gemeinsam behandelt werden. Vorgesehen ist dabei moderne Reinigungstechnik, mit der gereinigtes Wasser von hoher Qualität gewonnen werden soll. Zum Projekt gehören außerdem die notwendigen Hauptleitungen, um die Abwässer aus beiden Gemeinden zur neuen Anlage zu transportieren. Veraltete Infrastrukturen, darunter die bestehende Kläranlage, sollen beseitigt werden.
Investition von 50,8 Millionen Euro
Nach Angaben der Regierung wird das vom Ministerium vorgestellte Vorhaben alle nötigen Infrastrukturen umfassen, um die Abwasserentsorgung in den beiden Küstenorten umfassend zu lösen. Die vorgesehene Gesamtinvestition liegt bei mehr als 50,8 Millionen Euro.
Laut Wasserminister Juan Manuel Lafuente wurde das Projekt nach Kriterien des größtmöglichen Umweltschutzes geplant. Demnach soll es mit ökologisch wertvollen Gebieten wie s’Albufera vereinbar sein und zugleich zur Erhaltung der Wasserqualität in der Bucht von Alcúdia beitragen. /pss
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