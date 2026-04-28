Wie niedlich: Hier können Sie live ein Mönchsgeierküken auf Mallorca sehen

Die Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) hat an diesem Dienstag (28.4.) mitgeteilt, dass am vergangenen 18. April ein neues Küken im Nest der Mönchsgeier in der Serra de Tramuntana geschlüpft ist.

Der Nachwuchs stammt vom selben Paar, das die Stiftung bereits in der Vergangenheit überwacht hatte. Das Küken ist kräftig und gesund und kann bereits von den Bürgern in Echtzeit über die Kamera in der Nähe des Nests beobachtet werden.

Hier das Küken sehen

Die FVSM fügt hinzu, dass es dank der Kamera zur Video-Fernüberwachung „möglich ist, den Aufzuchtprozess live über ihren YouTube-Kanal zu beobachten, ein Instrument der wissenschaftlichen Überwachung, das das Verhalten der Art nicht beeinträchtigt“.