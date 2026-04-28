Wie niedlich: Hier können Sie live ein Mönchsgeierküken auf Mallorca sehen
Das Küken ist vor anderthalb Wochen geschlüpft
Die Fundació Vida Silvestre Mediterránea (FVSM) hat an diesem Dienstag (28.4.) mitgeteilt, dass am vergangenen 18. April ein neues Küken im Nest der Mönchsgeier in der Serra de Tramuntana geschlüpft ist.
Der Nachwuchs stammt vom selben Paar, das die Stiftung bereits in der Vergangenheit überwacht hatte. Das Küken ist kräftig und gesund und kann bereits von den Bürgern in Echtzeit über die Kamera in der Nähe des Nests beobachtet werden.
Hier das Küken sehen
Die FVSM fügt hinzu, dass es dank der Kamera zur Video-Fernüberwachung „möglich ist, den Aufzuchtprozess live über ihren YouTube-Kanal zu beobachten, ein Instrument der wissenschaftlichen Überwachung, das das Verhalten der Art nicht beeinträchtigt“.
- Wetter auf Mallorca: Der Mai startet regnerisch auf der Urlaubsinsel
- Nach Trennung nach fünf Jahren Beziehung im TV: 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderin Angela de Rosa hat einen neuen Partner
- Deutsche Radfahrerin stellt neuen Rekord über 312 Kilometer auf Mallorca auf
- Passagier im Mallorca-Flieger sorgt mit ausgezogenen Schuhen für Ärger
- Während Corona Party mit Mallorca-Urlaubern gefeiert: Bar in Santa Ponça zur Höchststrafe verdonnert
- Gebettelt haben wir noch nie': 'Goodbye Deutschland'-Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz wehrt sich gegen den Hass im Netz
- Tochter unter Drogen gesetzt und vergewaltigt: Gericht verurteilt Vater zu siebeneinhalb Jahren Haft
- Fliegen nur noch auf Sicht: Welche Folgen hat der mögliche Kerosinmangel für die Mallorca-Verbindungen?