"Keine wie diese gesehen": Schlange verschreckt Badegäste an beliebtem Strand auf Mallorca

In der Deutschenhochburg Peguera hat sich am Montag (18.5.) ein ganz besonderer Badegast am beliebten Palmira-Strand herumgetrieben und dort für großes Aufsehen gesorgt: eine große Hufeisennatter. Das Reptil, das laut Augenzeugen etwa eineinhalb Meter lang war, soll aus dem Wasser ans Land gekommen sein. Die Schlange soll sich nicht weit entfernt von einem bekannten Restaurant aufgehalten und sich dann weiterbewegt haben.

"Noch keine wie diese gesehen"

Die Hufeisennatter soll bei den Badegästen für Erschrecken gesorgt haben. „Ich war echt baff“, zitiert die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" einen Augenzeugen. „Ich habe ja schon Hufeisennattern gesehen, aber noch keine wie diese“, hieß es weiter. Weitere Personen, die den Vorfall mitbekommen hatten, riefen die 062 an, die Notrufnummer der Guardia Civil. Die Einsatzkräfte sagten ihnen, dass sie nicht kommen könnten, und auch, dass bereits Fallen aufgestellt worden seien, um die Exemplare der Art zu fangen.

„Ich denke, sie sollten Maßnahmen ergreifen. Was passiert, wenn das in der Hochsaison geschieht? Die Urlauber waren entsetzt“, sagt ein Anwohner. Er schätzt, dass die Schlange etwa fünf Kilo gewogen hat.

Die Hufeisennatter kam erst Anfang der 2000er nach Mallorca / Redaktion DM

Keine Gefahr für den Menschen

Die auf den Balearen invasive Art stellt für Menschen zwar keine Gefahr dar, verursacht aber erhebliche Störungen im Ökosystem der lokalen Fauna, vor allem auf Ibiza und auf Formentera. Dort haben die Schlangen etwa die Pityusen-Eidechsen in Gefahr gebracht. Eingeschleppt wurde die Hufeisennatter wohl durch den Transport von Waren und Zierpflanzen, einem der häufigsten Eintrittswege invasiver Arten auf die Inseln.

Es handelt sich um eine flinke und widerstandsfähige Art, die sich leicht an unterschiedliche Umgebungen anpassen kann. Das erklärt wiederum, dass sie sowohl in ländlichen Gebieten als auch gelegentlich in Bereichen nahe der Küste anzutreffen ist. Sie im Wasser vorzufinden ist nicht üblich, aber möglich, da die Schlangen schwimmen und sich auf der Suche nach Nahrung und Unterschlupf zwischen verschiedenen Orten bewegen können.

Erst im April wurden die Teilnehmer eines organisierten Ausflugs der Federació Balear de Piragüisme überrascht und erschraken, als sich ihnen eine Schlange näherte und auf eines der Kajaks kletterte. Der Vorfall ereignete sich im Gebiet der Islas Malgrats bei Santa Ponça.

Alles über die Hufeisennatter: Die Hufeisennatter (Lateinisch: Hemorrhois hippocrepis, Spanisch: Serpiente de herradura) kam Anfang des 21. Jahrhunderts mit Olivenbäumen und anderen Bäumen vom Festland auf die Balearen. Innerhalb weniger Jahre war sie beinahe in der Lage, die Eidechse auszurotten. Sie kann im offenen Meer schwimmen und hat bereits mehrere Inseln und Inselchen des balearischen Archipels besiedelt. Ihre Rückenfärbung ist sehr variabel, mit einer Reihe von sechseckigen, schwarz umrandeten Flecken. Der Bauch ist gelb oder orange mit klar abgegrenzten Flecken. Außerdem trägt sie einen hufeisenförmigen Fleck hinter dem Kopf. Sie ist ebenfalls eine kletternde Art und kann bis zu 185 Zentimeter lang werden.

Contenido generado libremente

/sw

Abonnieren, um zu lesen