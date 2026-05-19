Bio-Boom auf den Balearen: So stark wächst die ökologische Landwirtschaft

Die ökologische Landwirtschaft auf den Balearen hat im Jahr 2025 einen Anteil von 22,8 Prozent an der landwirtschaftlich genutzten Fläche erreicht. Das entspricht 53.751 Hektar. Das Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Umwelt und der balearische Rat für ökologische Landwirtschaft (CBPAE) haben die neuen Zahlen dazu vorgestellt.

Rechnet man Flächen hinzu, die für die Produktion und Gewinnung von Meersalz genutzt werden, steigt die Fläche auf 54.326 Hektar. Im Vergleich zu 2024 kamen 3.210 Hektar hinzu. Das entspricht einem Plus von 6,3 Prozent. Auch die Zahl der registrierten Öko-Betriebe und Unternehmen stieg. Sie lag 2025 bei 1.334 und damit um 33 höher als im Vorjahr.

Menorca liegt über dem europäischen Ziel

In den vergangenen fünf Jahren ist die ökologische Agrarfläche auf den Balearen insgesamt um 13.983 Hektar gewachsen. Das entspricht einem Zuwachs von 35,1 Prozent. Die Zahl der registrierten Betriebe stieg im selben Zeitraum um 231. Das ist ein Plus von 20,9 Prozent.

Nach Inseln betrachtet liegt Menorca bereits über dem europäischen Ziel der Agenda 2030: Dort sind bereits 28 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche als ökologisch zertifiziert. Auf Ibiza wuchs die Zahl der registrierten Betriebe prozentual am stärksten. Der Anstieg lag bei 6,2 Prozent.

Die größten ökologisch bewirtschafteten Flächen entfallen auf Weiden und Futterpflanzen mit 26.267 Hektar. Danach folgen Getreide und Hülsenfrüchte mit 8.553 Hektar, Nüsse mit 5.582 Hektar, Olivenhaine mit 2.206 Hektar sowie Brache und Gründüngung mit 2.145 Hektar. Diese Nutzungen machen zusammen mehr als 83 Prozent der ökologischen Agrarfläche der Balearen aus.

Präsentation der Zahlen zur ökologischen Landwirtschaft 2025. / Caib

Erster Öko-Viehzuchtbetrieb auf Formentera

Im vergangenen Jahr legten vor allem Olivenhaine und Zitrusfrüchte zu. Die Fläche der Olivenhaine stieg um 14,7 Prozent. Bei den Zitrusfrüchten lag das Plus bei 8,8 Prozent.

Auch die ökologische Viehzucht spielt eine Rolle. Auf den Balearen gibt es 323 entsprechende Betriebe mit 49.598 Tieren. Formentera hat erstmals einen ökologischen Viehzuchtbetrieb beim CBPAE registriert. Die ökologische Imkerei wuchs ebenfalls. Die Zahl der Bienenstöcke stieg von 337 auf 448. Das entspricht einem Plus von 33 Prozent.

Das Kontroll- und Zertifizierungssystem führte 2025 insgesamt 1.493 geplante und ungeplante Kontrollen durch. Hinzu kamen 1.679 Kontroll- und Zertifizierungsbesuche bei registrierten Akteuren. Der CBPAE stellte 63 Verstöße fest. Davon betrafen 39 Unterlagen oder Register. Die Verstoßquote lag damit bei 5,7 Prozent und einen Punkt unter dem Wert des Vorjahres. /bro