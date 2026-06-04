Nach Schließung des Parkplatzes an der Cala Agulla auf Mallorca: Schranke in Cala Ratjada zerstört

Ärger um den ehemaligen Dünenparkplatz am beliebten Naturstrand Cala Agulla bei Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca: In der Nacht auf Mittwoch (3.6.) haben Unbekannte die Schranke komplett zerstört, die die Zufahrt motorisierter Fahrzeuge zu der einstigen Stellfläche verhindern sollte. Das gab das zuständige Rathaus von Capdepera bekannt.

Respekt vor der Natur

Mittlerweile werden auf dem ehemaligen Cala-Agulla-Parkplatz Saubohnen angebaut / Archivfoto: Biel Capó

Wie es heißt, habe die erst vor kurzem angebrachte Absperrung die Gemeinde knapp 600 Euro gekostet. Jetzt müssten erneut öffentliche Gelder aufgewendet werden, um die Schranke zu ersetzen.

In einer Mitteilung in den sozialen Medien verurteilte die Gemeindeverwaltung den Vandalismus und betonte, dass der Erhalt öffentlichen Eigentums die Zusammenarbeit von Anwohnern und Besuchern erfordere. Gleichzeitig appellierte die Gemeindeverwaltung an den Gemeinsinn und Respekt aller, insbesondere in der Gegenden von großem ökologischem und landschaftlichem Wert wie rund um die Cala Agulla.

Alternative Parkplätze umstritten

Der Dünenparkplatz hinter der Cala Agulla ist bereits seit Februar 2025 geschlossen, sämtliche Infrastruktur wurde damals abgebaut, mittlerweile werden auf der einstigen Stellfläche Saubohnen angebaut.

Um zu verhindern, dass Strandbesucher dennoch auf das Gelände fahren, sind mehrere Absperrungen und Hinweisschilder angebracht worden, die die Zufahrt schon von der Hauptstraße aus verhindern sollen. Grund für die Schließung war eine Unvereinbarkeit mit den Naturschutzvorgaben, die rund um den Strand gelten.

Die Zufahrt zum alternativen Parkplatz mitten in Cala Ratjada im Bereich Sa Gravera / Rathaus Capdepera

Im Frühjahr 2025 hatte das Rathaus von Capdepera die Eröffnung eines alternativen Parkplatzes mitten in Cala Ratjada bekannt gegeben, den Badegäste der Cala Agulla kostenlos nutzen können. Allerdings ist dieser relativ weit vom Strand entfernt, sodass er kaum von Strandgängern genutzt wird.

Mittelfristig ist weiterhin in Planung, ein Grundstück direkt hinter dem ehemaligen Dünenparkplatz als neue Stellfläche für Pkw zu nutzen, hierfür fehlen allerdings noch immer einige Genehmigungen. Zudem gibt es auch kritische Stimmen von Anwohnern, die das Grundstück nicht für geeignet halten. Dass der neue Cala-Agulla-Parkplatz noch in diesem Jahr eröffnet, ist daher extrem unwahrscheinlich.

Abonnieren, um zu lesen