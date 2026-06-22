Mülltransport von Ibiza nach Mallorca: Spätestens in einer Woche soll es losgehen

Der seit längerem geplante Transport von Abfällen von Ibiza nach Mallorca soll in Kürze beginnen. Nach Angaben des Präsidenten des Inselrats von Ibiza, Vicent Marí, könnte der erste Container noch in dieser Woche verschickt werden. Wahrscheinlicher sei jedoch der nächste Montag, 29. Juni. Verzögert habe sich der Start wegen noch offener bürokratischer Fragen.

Ursprünglich war geplant, bereits an diesem Montag (22.6.) zu beginnen. Nun gehe es laut Marí nur noch um „Tage, nicht Wochen“. Der genaue Zeitpunkt hänge von logistischen Details ab. Denkbar sei ein Start am Donnerstag oder eben zum Wochenbeginn, damit der Transport von Montag bis Freitag regelmäßig anlaufen könne.

"Mit maximalen Garantien"

Zunächst soll es sich um einen Pilotversuch handeln. Dabei will der Inselrat von Ibiza herausfinden, wie die Abfälle am effizientesten zur Müllverbrennungsanlage Tirme in Son Reus gebracht werden können. Die Abfälle sollen gesondert verpackt transportiert werden, damit keine Gerüche oder Flüssigkeiten austreten. Der Transport solle „mit maximalen Garantien“ erfolgen, betonte Marí.

Ein passendes Schiff zu finden, sei nach Angaben des Inselratspräsidenten von Ibiza nicht einfach gewesen. Nach derzeitigem Stand soll Baleària die Fähre stellen. Sie wird zwischen dem Hafen von Ibiza und Palma verkehren, allerdings nicht ausschließlich für den Mülltransport, sondern auch andere Fracht und Passagiere befördern.

Starten soll der Transport erst einmal behutsam. Es solle nicht gleich vom ersten Tag an eine große Menge Abfall nach Mallorca gebracht werden, sagte Marí. Wichtig sei zunächst, überhaupt die erste Ladung auf den Weg zu bringen.

Ende der Nutzungsdauer erreicht

Für die Abwicklung ist die sogenannte UTE - ein Firmenkonsortium - Giref zuständig, die auch die Müllbehandlungsanlage Ca na Putxa auf Ibiza betreibt. Diese Anlage hat das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht.

Die UTE soll sich unter anderem um Verpackung, Landtransport zum Hafen von Ibiza, Seetransport, Absprachen mit der Reederei sowie den Weitertransport vom Hafen Palma zur Anlage Tirme kümmern. Das Projekt hat eine Laufzeit von maximal zwei Jahren.

50 Millionen zum Ausgleich

Der Inselrat von Mallorca hat nach Angaben von Vicent Marí bereits die Unterlagen der Balearen-Regierung erhalten, mit denen diese garantiert, dass sie 50 Millionen Euro an die Entsorgungsfirma Tirme zahlen wird. Die Summe soll über zehn Jahre fließen und gilt als Ausgleich dafür, dass die Anlage auf Mallorca künftig auch Abfälle anderer Inseln aufnehmen kann. Nach Darstellung Marís soll dies auch Auswirkungen auf die Müllgebühren auf Mallorca haben.

Ausstehend ist nun noch die Unterzeichnung einer Vereinbarung zwischen den Inselräten von Mallorca und Ibiza. Der Vertrag sei bereits abgeschlossen und müsse nur noch elektronisch unterzeichnet werden. Das soll entweder in dieser Woche oder spätestens am Montag, 29. Juni, geschehen.

Abonnieren, um zu lesen