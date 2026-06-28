Derk Remmers/Ghost Diving/Healthy Seas/SDSS

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Begegnung mit einem Weißen Hai bei der Bergung eines Geisternetzes vor Sizilien

Bei einer Hochsee-Mission zur Bergung sogenannter Geisternetze zwischen Sizilien und Tunesien haben Taucher im Mai 2006 einen erwachsenen Weißen Hai in seinem natürlichen Lebensraum im Mittelmeer unter Wasser gefilmt. Die Begegnung ereignete sich an einem Offshore-Schiffswrack in der Straße von Sizilien, einem artenreichen, aber stark befischten Gebiet.

Organisiert hatten den Einsatz die Healthy Seas Foundation gemeinsam mit Ghost Diving und der Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS). Im Mittelpunkt stand die Entfernung herrenloser Fischernetze, die sich am Wrack und am Meeresboden verfangen hatten und dort weiterhin Schildkröten, große Fische und andere Meerestiere bedrohen.

Der Weiße Hai wurde von Ghost-Diving-Taucher Derk Remmers gefilmt und fotografiert. Wissenschaftler bewerten die Sichtung als außergewöhnlich und wertvoll, da Erkenntnisse über Weiße Haie im Mittelmeer bislang vor allem auf Totfunden und Beifängen beruhen. Zugleich betonen sie, dass weitere Untersuchungen nötig sind.

Die Mission zeigt, wie wichtig der Schutz von Wracks als künstliche Riffe und Lebensräume ist. Werden sie jedoch von Geisternetzen überzogen, können sie für die Tiere zur tödlichen Falle werden. Neben der Netzbergung sammelte das Team deshalb auch eDNA-Proben und führte Unterwasser-Monitoring durch, um die Artenvielfalt besser zu dokumentieren. Mehr Informationen