Wasserknappheit auf Mallorca: Deià braucht jetzt schon täglich bis zu sechs Tankwagen
Fast jeden Sommer muss die Gemeinde mit fehlenden Ressourcen kämpfen
Der akute Wassermangel in Mallorcas Berggemeinde Deià zwingt die Gemeinde derzeit dazu, täglich fünf bis sechs Tankwagen einzusetzen, um die Versorgung über das kommunale Wassernetz sicherzustellen. Das teilte das Rathaus in einer Mitteilung am Dienstag (30.6.) mit.
Der Aufwand bedeute eine erhebliche logistische und finanzielle Belastung, heißt es weiter. Die Gemeinde appelliert deshalb an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, den Verbrauch von Wasser aus dem öffentlichen Netz deutlich zu reduzieren.
Nur noch Wasser für das Notwendigste verwenden
In der Mitteilung fordert das von Bürgermeister Joan Ripoll geführte Rathaus die Einwohner auf, Wasser nur noch für das unbedingt Notwendige zu nutzen und jeden nicht zwingend erforderlichen Verbrauch zu vermeiden. Die Mithilfe der Bevölkerung sei „entscheidend“, damit das verfügbare Wasser angesichts der zunehmenden Knappheit alle Haushalte im Ort erreiche.
Wasserknappheit wiederkehrendes Problem
Deià ist aufgrund seiner begrenzten Wasserressourcen regelmäßig von Trockenheit betroffen. Deshalb muss die Gemeinde in den Sommermonaten immer wieder Tankwagen beauftragen, um die Versorgung der Haushalte sicherzustellen. Die Lage hatte sich bereits in den vergangenen Jahren zugespitzt: Im Sommer 2022 verbot das Rathaus unter anderem das Befüllen von Pools und das Bewässern von Gärten mit Leitungswasser. 2023 wurde mehreren abgelegenen Ferienhäusern zeitweise der Hahn zugedreht, weil die Gemeinde den hohen Verbrauch nicht mehr decken konnte. Im vergangenen Sommer trafen die Sparmaßnahmen auch Großverbraucher wie das Luxushotel Belmond La Residencia und das Hotel Hoposa Costa d’Or in Llucalcari.
Abonnieren, um zu lesen
- Wird Cala Ratjada zum neuen Ballermann? Ein Urlaubsort ringt um sein Image
- Wetter auf Mallorca: Wann kommt denn nun der versprochene Regen?
- Nach Niederlage gegen Paraguay: Das sagt die spanische Presse zum deutschen WM-Aus
- Erster Waldbrand des Sommers auf Mallorca: Feuer in der Nähe von Wohnhäusern gelöscht
- Schockmoment am Flughafen Mallorca: Tui-Flieger schlägt mit Heck auf Landebahn auf
- Du hast so vielen Menschen Freude ins Gesicht gezaubert': Cala Ratjada trauert um DJ Klaus vom Königgarten
- Ärger mit Mietwagen auf Mallorca: Wenn der Urlaub plötzlich dreimal so teuer wird
- Expansion geht weiter: In diesem Ort auf Mallorca eröffnet Müller bald ein neues Geschäft