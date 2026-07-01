Wasserknappheit auf Mallorca: Deià braucht jetzt schon täglich bis zu sechs Tankwagen

Der akute Wassermangel in Mallorcas Berggemeinde Deià zwingt die Gemeinde derzeit dazu, täglich fünf bis sechs Tankwagen einzusetzen, um die Versorgung über das kommunale Wassernetz sicherzustellen. Das teilte das Rathaus in einer Mitteilung am Dienstag (30.6.) mit.

Der Aufwand bedeute eine erhebliche logistische und finanzielle Belastung, heißt es weiter. Die Gemeinde appelliert deshalb an die Verantwortung der Bürgerinnen und Bürger, den Verbrauch von Wasser aus dem öffentlichen Netz deutlich zu reduzieren.

Nur noch Wasser für das Notwendigste verwenden

In der Mitteilung fordert das von Bürgermeister Joan Ripoll geführte Rathaus die Einwohner auf, Wasser nur noch für das unbedingt Notwendige zu nutzen und jeden nicht zwingend erforderlichen Verbrauch zu vermeiden. Die Mithilfe der Bevölkerung sei „entscheidend“, damit das verfügbare Wasser angesichts der zunehmenden Knappheit alle Haushalte im Ort erreiche.

Wasserknappheit wiederkehrendes Problem

Deià ist aufgrund seiner begrenzten Wasserressourcen regelmäßig von Trockenheit betroffen. Deshalb muss die Gemeinde in den Sommermonaten immer wieder Tankwagen beauftragen, um die Versorgung der Haushalte sicherzustellen. Die Lage hatte sich bereits in den vergangenen Jahren zugespitzt: Im Sommer 2022 verbot das Rathaus unter anderem das Befüllen von Pools und das Bewässern von Gärten mit Leitungswasser. 2023 wurde mehreren abgelegenen Ferienhäusern zeitweise der Hahn zugedreht, weil die Gemeinde den hohen Verbrauch nicht mehr decken konnte. Im vergangenen Sommer trafen die Sparmaßnahmen auch Großverbraucher wie das Luxushotel Belmond La Residencia und das Hotel Hoposa Costa d’Or in Llucalcari.

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