Der Hahn bleibt zu: In dieser Gemeinde auf Mallorca darf momentan kein Leitungswasser getrunken werden

Das Leitungswasser in Sa Pobla ist bis auf Weiteres nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Das teilte die Gemeinde am Donnerstag (2.7.) über ihre sozialen Netzwerke mit.

Nach Angaben des Rathauses konnten geplante Wartungsarbeiten an der Trinkwasseraufbereitungsanlage aus Gründen, die nicht in der Verantwortung der Gemeinde lägen, nicht fristgerecht abgeschlossen werden. Die Bevölkerung wurde daher aufgefordert, das Leitungswasser vorerst weder zum Trinken noch zum Kochen zu verwenden. Für andere Zwecke, etwa zum Duschen oder zum Putzen, könne es weiterhin bedenkenlos genutzt werden.

Nicht zum ersten Mal

In den sozialen Netzwerken sorgt die Mitteilung für Unmut. Einige Anwohner kritisieren, dass die Wassergebühren weiterhin kassiert würden, obwohl das Leitungswasser nicht trinkbar sei. Andere zeigen sich zunehmend genervt, weil es nicht das erste Mal ist, dass es in sa Pobla Probleme mit der Wasserqualität gibt.

Bereits Ende Februar hatte das Onlineportal "Crónica Balear" berichtet, dass das balearische Gesundheitsministerium ein Sanktionsverfahren gegen die Gemeinde eingeleitet habe. Hintergrund waren Qualitätsprobleme beim Leitungswasser über mehrere Monate im Jahr 2025, in denen es nicht für den menschlichen Verzehr geeignet war.

Die Gemeinde erklärte damals, die im Verfahren genannten Verstöße seien bereits behoben oder würden derzeit behoben. Zudem werde der Inhalt des Verfahrens geprüft, um mögliche Einwände vorzubringen. Nach Angaben des Rathauses sei das Wasser seit Dezember wieder trinkbar gewesen. Zugleich verwies die Gemeinde auf die veraltete Aufbereitungsanlage und betonte, die Arbeiten zur Wartung, Verbesserung und Kontrolle der Anlage würden fortgesetzt. Dieser Schritt dauert anscheinend bis heute an.