Drei Generationen, ein Ziel: Warum Es Trenc auf Mallorca immer wieder verteidigt wird

Hoffnung und Wut - das sind die Gefühle, die die dienstältesten Mitglieder von Mallorcas größter Umweltschutzorganisation GOB empfinden, kurz bevor sie an diesem Sonntag (5.7.) zur Demonstration am Naturstrand Es Trenc zusammenkommen. Bereits 1983 demonstrierten sie hier, 2012 bildeten sie die erste Menschenkette am Es Trenc – das große Symbol des Umweltschutzes auf Mallorca. Die Erwartungen an die Demo sind hoch.

„Das Gefühl, das wir haben, ist bittersüß. Wir haben viele Schlachten gewonnen, aber es ist uns nicht gelungen, den Kurs des Wachstums auf den Balearen zu ändern“, gesteht Miquel Rayó, ehemaliger Präsident des GOB und Mitglied Nummer acht der Organisation.

Von 1983 bis 2026: dieselbe Verteidigung in Campos

Auch wenn sich ihm mit seinen 73 Jahren eine ebenso vernünftige wie unvermeidliche Frage stellt – „Wie ist es möglich, dass wir von 1983 bis 2026 erneut hinausgehen müssen, um dasselbe zu verteidigen?“ –, wird er es am Sonntag wieder tun, diesmal gegen die Politik der konservativen balearischen Regierungspartei Partido Popular.

Er wird zusammen mit Xavier Pastor, ebenfalls ehemaliger Präsident des GOB und von Greenpeace Spanien, frühzeitig kommen, um schon vor 10 Uhr am Club Nàutic von sa Ràpita einzutreffen, wo die Mobilisierung beginnt. "Falls wir bei irgendetwas helfen müssen", sagt er.

Rayó ist eine der maßgeblichsten Personen, um über Gefühle zu sprechen, denn er war es, der bei der Demonstration von 1983 Vorsitzender der Umweltschutzorganisation war. Am 30. September füllten damals mehr als 10.000 Menschen das Zentrum von Palma, um den emblematischen Sandstrand von es Trenc im Gemeindegebiet Campos vor einem groß angelegten Urbanisierungsprojekt zu retten. Es war von einem schwedischen Bauträger vorgestellt worden und sollte direkt auf den Dünen entstehen. Letztlich feierten die Aktivisten den Sieg, auch wenn er ein Ablaufdatum hatte. Sie schufen aber eines der Symbole der mallorquinischen Ökologiebewegung.

Bei den Protesten 1983 kippten Aktivisten Sand vor den Regierungssitz in Palma / Lorenzo

Ein klarer Sieg in Palma

„Es war ein klarer Sieg“, bestätigt Xavier Pastor, der nach Xesc Moll und Miquel Rayó der dritte Präsident des GOB war. „Es schien unmöglich, das Projekt aufzuhalten. Das schwedische Unternehmen, das dahinterstand, war sehr aktiv, die Regierung von Gabriel Cañellas befürwortete die Urbanisierung, ebenso der zuständige Minister und ein großer Teil der Unternehmer von Campos. Dennoch gelang es der Volksmobilisierung, das Abstimmungsverhalten von Unió Mallorquina zu ändern, die schließlich gemeinsam mit dem PSIB und dem PSM (Partit Socialista de Mallorca, die sich zur heutigen linksgrünen Partei Més entwickelt hat) den Schutz unterstützte. Dadurch kamen genügend Stimmen zusammen, um Es Trenc als nicht bebaubaren Boden auszuweisen, und es gelang, den Strand zu retten, der als letzter großer unberührter Strand Mallorcas galt“, erinnert sich Pastor.

Auch Rayó hebt die Bedeutung der Bürgerbewegung hervor, die zudem große gesellschaftliche Unterstützung erhielt, getragen von Persönlichkeiten wie Joan Miró, Camilo José Cela, Tomeu Penya oder Maria del Mar Bonet. „Er wurde dank der Volksinitiative gerettet. Darüber kann man nicht diskutieren. Es Trenc, ebenso wie Sa Dragonera, Cala Mondragó, s’Albufera und ein großer Teil der Naturparks und Schutzgebiete, die wir heute kennen, wurden dank vieler Gruppen und sehr vieler Menschen bewahrt“, betont er und fügt hinzu: „Es gab ein großes gesellschaftliches Ansehen rund um die Umweltbewegung, und dank dieser Mobilisierung gelang es, den Lauf der Dinge zu verändern.“

Mehr als ein Strand

Er betont, dass es Trenc nie nur ein Strand gewesen sei. „Es ist ein natürliches System, das von sa Ràpita bis zur Colònia de Sant Jordi reicht. Dazu gehören die Dünen, die Salinen, das Feuchtgebiet und auch die landwirtschaftlich und viehwirtschaftlich genutzten Flächen. Alles ist Teil desselben Ganzen.“

Deshalb ist er der Ansicht, dass jede Absenkung des Schutzes weit über den Sandstrand hinausgeht. „Wenn die Regierung sagt, sie wolle die Dinge erleichtern, frage ich mich: Was erleichtern? Wenn dahinter keine städtebaulichen oder wirtschaftlichen Interessen stünden, würden sie diese gesetzliche Änderung nicht vornehmen. Sie wird als Vorwand genutzt, um bestimmte Bauten auf ländlichem Boden zu legalisieren oder um Geschäfte zu erleichtern, die nichts mit Naturschutz zu tun haben. Wir trauen dem nicht.“

Touristische Postkarte der Insel

Außerdem weist er auf einen der großen Widersprüche der Regierung hin: „Sie verkaufen der Welt das Bild dieser Naturräume. Die touristische Postkarte Mallorcas ist Es Trenc, nicht Molinar und nicht Son Gotleu. Sie nutzen diese Landschaften als Marke der Insel, und dennoch sind sie nicht einmal in der Lage, ihren Schutz aufrechtzuerhalten.“ „Der Naturschutz ist keine Laune“, schließt Rayó.

Die Beziehung von Xavier Pastor zu es Trenc hat sich im Laufe der Zeit verändert. „Er hat sich so sehr verändert, dass ich lieber bei der Erinnerung daran bleibe, wie er früher war“, fasst er zusammen.

Erste Menschenkette am es Trenc

Das letzte Mal, dass er an diesem Strand badete, war genau an dem Tag, an dem die erste Menschenkette gegen den Bau eines Hotels und eines Golfplatzes in Sa Ràpita stattfand: am 29. April 2012. Wie viele Mallorquiner besuchte er einen der emblematischsten Sandstrände der Insel wegen der Überfüllung nicht mehr.

„Die Überfüllung ist keine Folge seines Schutzes, sondern davon, dass viele Menschen andere Orte als s’Arenal oder Magaluf suchen. Außerdem wurden Einrichtungen wie die Strandbars zugelassen, die einen stärkeren Besucherandrang begünstigt haben. Auch gab es Parkplatzprobleme, und es war notwendig, Kontrollmaßnahmen einzuführen. Hinzu kommt der Klimawandel, der dazu führt, dass der Strand heute schmaler ist als vor Jahrzehnten.“ Trotzdem wird er am Sonntag wieder seinen Platz in der Menschenkette einnehmen. „Wir tun das nicht für uns. Es ist eine ethische Frage. Wir schützen einen Naturraum nicht, um ihn persönlich zu genießen, sondern weil er es verdient, bewahrt zu werden. Je weniger überfüllt er ist, desto besser.“

2012 wurde die erste Menschenkette am Es Trenc veranstaltet. Am Sonntag (5.7.) ist wieder eine geplant / Guillem Bosch

Vereinte Generationen

Die Verteidigung von Es Trenc ist auch Teil der persönlichen Geschichte von Aina Llauger, Mitglied des Vorstands des GOB. Die Demonstration von 1983 war die erste, an der sie teilnahm. Mit 15 Jahren empfand sie „die enorme Hoffnung, zu sehen, dass es möglich war, Dinge zu verändern“, und wollte Teil einer Bewegung sein, die die Landschaft verteidigte. Kurz darauf wurde sie Mitglied des GOB.

Drei Jahrzehnte später kehrte sie nach es Trenc zurück, um an der ersten Menschenkette teilzunehmen. Diesmal tat sie es zusammen mit ihrer Tochter. „Für mich war es die Kontinuität zwischen den Generationen.“ Morgen wird sie zurückkehren und hofft, dass erneut Tausende von Menschen den Strand bei der zweiten Menschenkette füllen werden.

„Wir kämpfen nicht gegen ein Hotel, einen Golfplatz oder ein konkretes Projekt“

Die Vizepräsidentin des GOB, Tonina Siquier, nahm ebenfalls an der Menschenkette von 2012 „als einfaches Mitglied“ teil und erinnert sich an die Emotionen jenes Tages. Dennoch ist sie der Ansicht, dass die Mobilisierung von Sonntag einen wichtigen Unterschied zu den früheren hat. „Wir kämpfen nicht gegen ein Hotel, einen Golfplatz oder ein konkretes Projekt. Das Omnibusgesetz senkt das Niveau des rechtlichen Schutzes von Es Trenc als Naturpark, indem es Aspekte, die derzeit durch das Gesetz 2/2017 abgesichert sind, in die Hände eines regulierenden Instruments des Regierungsrats legt, und schafft die Grundlagen dafür, dass es in Zukunft leichter wird, Projekte zu entwickeln.“

Der Einzige, der nicht teilnehmen kann, ist Joan Moranta, Präsident des GOB, da er aus beruflichen Gründen auf Menorca ist. Dennoch wird er den Aufruf mit Spannung verfolgen. „Es Trenc zu retten ist wichtig, aber die Zukunft Mallorcas hängt auch davon ab, die Überfüllung und die touristische Sättigung zu kontrollieren“, meint er.

Moranta schließt mit einer Überlegung, die die Rolle zusammenfasst, die die Organisation in diesen Jahrzehnten gespielt hat: „Ich bin überzeugt, dass Mallorca ohne den GOB ganz anders wäre, als es heute ist. Es lohnt sich, Zeit und Energie in die Organisation zu investieren. Wenn der GOB kämpferisch ist und es schafft, die Bürgerschaft zu mobilisieren, dann erfüllt er seine beste Rolle.“

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