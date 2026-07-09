Erst Nebel, dann Hitze: Mallorca erlebt extremen Wettertag - am Flughafen führt das zu Verspätungen

Dichte Nebelbänke über der Bucht von Palma haben am Donnerstag (9.7.) am Flughafen von Palma zu Verspätungen geführt. Nach Angaben des Flughafenbetreibers Aena sind sowohl Abflüge als auch Ankünfte betroffen. In einigen Fällen liegen die Verzögerungen bei bis zu zwei Stunden.

Die Fluggesellschaften mussten ihren Betrieb an die eingeschränkte Sicht anpassen. Die Wetterlage soll sich im Laufe des Vormittags nach und nach bessern. Dadurch könnte sich ein großer Teil des Flugbetriebs wieder normalisieren.

Hitzealarm auf fast ganz Mallorca

Gleichzeitig steht Mallorca an diesem Donnerstag ein Tag mit extremer Hitze bevor. Fast die gesamte Insel liegt wegen erwarteter Temperaturen von mehr als 40 Grad unter Warnstufe Orange. Nur in der Serra de Tramuntana gilt Warnstufe Gelb. Dort werden Höchstwerte von bis zu 37 Grad erwartet.

Die Wetterwarnungen gelten von 11.59 Uhr bis 19.59 Uhr und damit während der heißesten Stunden des Tages. Der Himmel bleibt überwiegend wolkenlos oder klar.

Die Temperaturen steigen leicht an. Die Tiefstwerte liegen zwischen 20 und 27 Grad. Damit steht vielen Orten eine tropische Nacht bevor, in einigen Gebieten sogar eine sehr heiße Nacht. Einige Orte im Inselinneren können Höchstwerte von 40 oder 41 Grad erreichen. Der Wind weht schwach, meist aus südlicher Richtung. Zudem sind leichte Brisen möglich. /somo