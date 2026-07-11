Meer wie eine Badewanne: Überdurchschnittlich hohe Wassertemperaturen sorgen für Tropennächte auf Mallorca

Wer dieser Tage auf Mallorca Urlaub macht oder hier lebt, hat es zuletzt schon am eigenen Leib zu spüren bekommen: Selbst nachts kühlt es auf der Insel nicht wirklich ab. Stattdessen sind tropische oder extrem heiße Nächte an der Tagesordnung. Schuld daran sind auch die außergewöhnlich hohen Temperaturen des Mittelmeers. Das hat kürzlich der stellvertretende Sprecher des staatlichen Wetterdienstes Aemet auf den Balearen, Jorge Rodríguez, erklärt.

Laut dem Experten wirkt das Meerwasser als Temperaturregulator und verhindert, dass die Temperaturen während nachts deutlich sinken. Er erklärte zudem, dass sich das Meer wesentlich langsamer erwärmt und abkühlt als das Land. Deshalb sorge die Nähe zum Wasser in den Küstengebieten Mallorcas für ausgeglichenere Temperaturen: Die Tageshöchstwerte fallen nicht ganz so hoch aus, dafür sinken aber auch die nächtlichen Tiefstwerte weniger stark.

Das sind tropische oder extrem warme Nächte

Wenn das Meer dann allerdings besonders hohe Temperaturen aufweise, verstärke sich dieser Effekt und erschwere die nächtliche Abkühlung. „Das begünstigt häufige tropische und extrem warme Nächte an der Küste“, so der Meteorologe. Als tropische Nächte gelten solche, in denen die Tiefsttemperatur nicht unter 20 Grad fällt. Von extrem warmen Nächten spricht man, wenn die Temperatur nicht unter 25 Grad sinkt.

Am Freitag (10.7.) etwa erlebten Orten wie Colònia de Sant Pere und Banyalbufar extrem warme Nächte. Der aktuellen Wetterprognose zufolge dürfte sich dies in den kommenden Tagen in mehreren Küstengebieten wiederholen. Erwartet werden Tiefstwerte von rund 25 oder sogar 26 Grad. Einige Orte im Inselinneren Mallorcas hingegen könnten von diesen besonders warmen Nächten verschont bleiben, da dort niedrigere Tiefsttemperaturen gemessen werden.

Eine Sommernacht am Strand von Palmanova. / Simone Werner

Das sind die aktuellen Wassertemperaturen

An der Playa de Palma hat das Meer laut Aemet am Samstag (11.7.) 27 Grad. Bis Montag (13.7.) wärmt es sich auf 29 Grad auf. An der Playa de Muro ist das Wasser am Samstag (11.7.) 29 Grad warm, bis Montag (13.7.) kühlt es ab 27 Grad ab. In der Cala Santanyí an der Ostküste schwanken die Wassertemperaturen dieser Tage zwischen 28 und 29 Grad. Für das Meer vor Santa Ponça meldet Aemet sowohl am Samstag als auch am Montag 29 Grad. Für Port de Sóller gibt die Behörde für beide Tage 28 Grad an.

Mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre

Laut Rodríguez beeinflusst das wärmere Mittelmeer nicht nur die nächtlichen Temperaturen, sondern hat auch zur Folge, dass mehr Feuchtigkeit an die Atmosphäre abgegeben wird. Diese Feuchtigkeit ist etwa eine der notwendigen Voraussetzungen für die Entstehung von Gewittern. Sie allein bedeutet allerdings weder, dass die Gewitter heftig ausfallen, noch dass es zu starken Niederschlägen kommt. Dafür se zusätzlich eine instabile Wetterlage erforderlich.

Auch nachts kühlt es in den Küstenorten auf Mallorca dieser Tage nur schwer ab. / Simone Werner

Hitzewarnung am Wochenende und zum Wochenbeginn

Für das Wochenende (11./12.7.) sind sehr hohe Temperaturen gemeldet. Am Samstag (11.7.) gilt ab mittags um 12 Uhr bis 20 Uhr in einigen Teilen der Insel eine Hitzewarnung. Nur der Norden, der Nordosten und die Ostküste bleiben verschont. Am Sonntag (12.7.) gilt erneut eine Hitzewarnung. Nur die Ostküste kommt dieses Mal ohne davon. Auch die neue Woche startet direkt mit einer Hitzewarnung, die am Montag (13.7.) ab 12 Uhr gilt.

Schon jetzt warnt Aemet davor, dass in der neuen Woche auch auf die Balearen sehr warme Luftmassen treffen werden. Auf der Inselgruppen könnten die Temperaturen dann über den für den Referenzzeitraum 1991 bis 2020 üblichen Werten liegen.

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