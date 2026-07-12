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Bis zu 42 Grad: Hier wird es auf Mallorca in der neuen Woche am heißesten

Die Vorhersage des spanischen Wetterdienstes für die kommenden Tage

Packen Sie die Fächer schon einmal aus! Es wird noch wärmer auf der Insel.

Packen Sie die Fächer schon einmal aus! Es wird noch wärmer auf der Insel. / Clara Margais/dpa

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Simone Werner

Simone Werner

Es war ein Wochenende mit Temperaturen, die einen beim Blick aufs Thermometer direkt noch mehr haben schwitzen lassen, geprägt von Hitzewarnungen. Zum Start der neuen Woche geht es ähnlich weiter.

Der Montag (13.7.) beginnt sonnig, am Himmel sind kaum Wolken zu sehen. Im Westen der Insel sinken die Temperaturen leicht. Laut der Prognose des spanischen Wetterdienstes Aemet werden wird Inca mit Höchstwerten von 39 Grad die Liste an Orten, an denen es am heißesten ist, anführen. Im Inselinneren gilt von 12 bis 20 Uhr Warnstufe Orange aufgrund hoher Temperaturen. Im Rest der Insel gilt zur selben Zeit zumindest Warnstufe Gelb. Lediglich an den Küsten weht allenfalls eine leichte Brise.

Nachts sollten sich Bewohner und Urlauber auf tropische Nächte einstellen. Die Tiefsttemperaturen liegen dann bei 20 Grad.

Besser schlafen

Wer vorbereitet in die Nacht gehen will, kann sich die "ägyptische Methode" zu eigene machen. Was dahinter steckt, erklären wir hier. Auch die Tipps von Schlafexpertin Monica de la Peña können Sie beherzigen. Sie sagt etwa: "Schlecht zu schlafen ist schlimmer, als die ganze Nacht die Klimaanlage laufen zu lassen."

Der Dienstag (14.7.) gleicht dem Vortag. Erneut werden vor allem im Inselinneren teils 39 Grad erreicht. Erneut besonders schwitzen müssen Bewohner und Urlauber in Inca. Erneut hat Aemet für das Inselinnere ab dem Mittag (12 Uhr) Warnstufe Orange aufgrund hoher Temperaturen ausgerufen. Zur selben Zeit (bis 20 Uhr) gilt in den übrigen Teilen der Insel (bis auf die Westküste) Warnstufe Gelb. Nachts schaffen es Lluc und Sa Pobla auf "nur" 19 Grad.

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Warnstufen wahrscheinlich

Ob auch am Mittwoch (15.7.) erneut eine Warnstufe gilt, bleibt abzuwarten. Noch führt Aemet auf seiner Website keine auf. Der Blick auf die Wetterkarte sagt aber: Es ist mehr als wahrscheinlich. Tagsüber ziehen die Temperaturen noch einmal an. Für den schwer gebeutelten Ort Inca zeigt die aktuelle Wettervorhersage 42 Grad an. Auch in Porreres und Sineu wird mit 41 Grad die 40-Grad-Marke geknackt. Im Gegensatz dazu noch recht kühl (34 Grad) ist es in Santanyí und Andratx. Zur Wochenmitte ist es bewölkter als an den Vortagen, auf Sommerregen, wie man ihn aus Deutschland kennt, wartet man auf der Insel allerdings vergebens.

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