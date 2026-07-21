Angst vor Waldbränden am Tag der Sonnenfinsternis auf Mallorca: So will die Landesregierung dagegen steuern

Die Sorge vor Waldbränden am Tag der Sonnenfinsternis auf Mallorca ist groß. Der 12. August liegt mitten in der touristischen Hochsaison und in der Waldbrandsaison, die Temperaturen am Tag werden mit großer Wahrscheinlichkeit deutlich über 30 Grad liegen, der Wald und die Vegetation sind durch den langen Sommer ausgetrocknet. Da reicht eine kleine Unaufmerksamkeit und es beginnt zu lodern.

Die Balearen-Regierung hat für den 12. August spezielle Vorsorge getroffen, um Feuer möglichst zu verhindern oder im Extremfall schnell bekämpfen zu können. Umweltminister Joan Simonet (Volkspartei PP) stellte die Pläne am Dienstagmittag (21.7.) bei einer Pressekonferenz vor.

Umweltminister Joan Simonet bei der Pressekonferenz. / CAIB

93 Feuerwehrleute stehen im Gebirge bereit

So sollen etwa Dutzende von Feuerwehrleuten bereits an verschiedenen strategisch wichtigen Punkten in der Serra de Tramuntana verteilt werden, um bei einem Alarm nicht erst anfahren zu müssen. "Das ist nötig, weil wir den größten Ansturm an Neugierigen zur Sonnenfinsternis genau an den Orten erwarten, an denen die Waldbrandgefahr am höchsten ist", erklärte Minister Simonet.

Deshalb werden balearenweit 161 Feuerwehrmänner und -frauen der Naturschutzbehörde Ibanat an verschiedenen Stellen stationiert, davon 93 auf Mallorca. Wie Simonet erklärte, werden an diesem Tag alle verfügbaren Einheiten zusammengekratzt. Deshalb sind allein auf Mallorca 25 Einsatzkräfte mehr aktiv als an einem gewöhnlichen Tag. Auch die Zahl der Einsatz- und Löschfahrzeuge wird noch einmal aufgestockt.

Mehr Aufklärungsflüge

Diese werden unter anderem in der Gegend von Andratx, Esporles, Valldemossa und rund um den Coll de sa Batalla abgestellt. Zusätzlich werden die Überwachungsflugzeuge, die Waldbrände in einem frühen Stadium entdecken können, deutlich mehr Stunden unterwegs sein als an einem gewöhnlichen Sommertag.

Auch die Zahl der Mitarbeiter der Umweltabteilung der Balearen-Regierung wird verstärkt. Diese sollen als Informationsquellen für Besucher dienen, Auskunft geben, warnen oder auch koordinierende Aufgaben übernehmen. Auf Mallorca kommen am Tag der Sonnenfinsternis 23 Mitarbeiter zum Einsatz, 15 mehr als gewöhnlich.

Auch auf dem Meer wird kontrolliert

Parallel zu den Bemühungen an Land wird laut Simonet auch die Überwachung auf dem Meer intensiviert. Vor allem das Ankern über Seegraswiesen soll streng verfolgt werden. Dafür werden am 12. August und möglicherweise auch schon in den Tagen zuvor mehrere Boote rund um die Westküste im Einsatz sein. Die Mitarbeiter sollen die Yacht- und Bootseigner über das Verbot informieren, über Seegraswiesen zu ankern und zur Not auch Bußgelder verhängen.

Die Seegras-Polizei bei einer Yacht. / CAIB

Die Vorbereitungen für den Tag der Sonnenfinsternis auf Mallorca befinden sich also in vollem Gange. Bereits vor wenigen Tagen hatten Balearen-Regierung und Stadt Palma ihre Verkehrskonzepte vorgelegt. Zahlreiche Straßen werden an diesem Tag für den Individualverkehr gesperrt sein.