Nach der Gluthitze kommt die lang ersehnte Abkühlung auf Mallorca
Der spanische Wetterdienst kündigt sogar mögliche örtliche Schauer für einen Tag an
Am heutigen Donnerstag (23.7.) ist Sonne satt angesagt. In der Inselmitte, im Norden, Nordosten und Osten gilt von 12 bis 20 Uhr Warnstufe Gelb wegen hoher Temperaturen. Die höchsten, die an dem Tag erreicht werden, liegen bei 38 Grad. Dieser Wert wird etwa in Inca und Porreres erreicht. Der Wind weht an den Küsten aus Süden und Südwesten. In der Nacht kühlt es teils auf 21 Grad ab.
Am Freitag (24.7.) gilt ab dem Mittag erneut Warnstufe Gelb, dieses Mal allerdings nur im Inselinneren und im Norden. Die Temperaturen verändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Der spanische Wetterdienst Aemet meldet erneut Tageshöchstwerte von 38 Grad. Nachts hat es erneut 21 Grad. Erneut weht eine leichte Brise aus Süden über die Insel.
Abkühlung in Sicht
Der Samstag (25.7.) bringt dann zumindest an einigen Orten eine minimale Abkühlung. Die Orte mit den höchsten Temperaturen sind: Porreres und Manacor. Für beide sagt AEMET 38 Grad vorher. Die Temperaturen tagsüber sind dennoch an einigen Orten minimal niedriger als am Vortag. In Andratx etwa ist es mit 32 Grad relativ gut auszuhalten. Eine Hitzewarnung gilt für Samstag nicht. Erneut weht aus Süden und Südwesten eine leichte Brise. Der Wind dreht später nach Norden.
Zum ersten Mal seit Wochen tauchen für Sonntag (26.7.) auf der Karte des Wetterdienstes mögliche örtliche Schauer auf. Sowohl am Vor- als auch am Nachmittag liegt die Regenwahrscheinlichkeit bei bis zu 55 Prozent.
Es kühlt recht deutlich ab. Am letzten Tag des Wochenendes können Besucher und Residenten endlich etwas durchatmen von der Hitze der vergangenen Tage. Die Höchsttemperatur liegt bei "nur noch" 33 Grad. Nachts steht beim Temperaturwert für Lluc sogar wieder eine 1 vorne: 17 Grad kündigt AEMET an.
Auch die neue Woche beginnt mit halbwegs erträglichen Temperaturen. Für die meisten Orte sind bis zu 33 Grad gemeldet. Inca ist mit 35 Grad Spitzenreiter. Der Tag bringt einen Sonne-Wolken-Mix. Nachts kühlt es teils auf 18 Grad ab.
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