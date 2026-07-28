Tierquälerei auf Mallorca: Verdacht auf illegale Kampfhahnzucht in Campanet
Die Guardia Civil nahm drei Personen fest
Die Guardia Civil ermittelt gegen drei Personen wegen des Verdachts auf Tierquälerei und unerlaubte tiermedizinische Behandlungen in Campanet. Bei einer Kontrolle auf einer Finca entdeckten Beamte des Naturschutzdienstes Seprona rund 350 Hühner der Rasse „Combatiente Español“, wie die Guardia Civil am Dienstag (28.7.) in einer Pressemitteilung bekannt gab.
Mehr als 70 Tiere wiesen Verletzungen und weitere Anzeichen auf, die auf eine Teilnahme an illegalen Hahnenkämpfen hindeuten könnte. Auf dem Gelände fanden die Beamten außerdem zahlreiche Käfige sowie eine Kampfarena, in der die Tiere offenbar regelmäßig gegeneinander kämpfen mussten.
Kämme und Kehllappen abgeschnitten
In zwei Räumen lagerten große Mengen an Tierarzneimitteln und chirurgischen Instrumenten. Diese sollen ohne die erforderliche Zulassung und Ausbildung unter anderem zum Abschneiden der Kämme und Kehllappen, zum Austausch der Sporen – der Hinterkrallen der Hähne – sowie zur Behandlung von Kampfverletzungen verwendet worden sein.
Der Fall wurde der Justiz übergeben. Die Ermittlungen dauern an.
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