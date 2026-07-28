Nach Durchschnauf-Pause beim Mallorca-Wetter: Die Insel wird wieder zum Backofen

So lässt sich der Sommer auf Mallorca doch genießen und man kann tagsüber sogar etwas unternehmen, ohne dass einem die Brühe herunterläuft: Der Dienstag (28.7.) beginnt sonnig, nur vereinzelt sind Wolken am Himmel zu sehen. Die Temperaturen ändern sich im Vergleich zum Vortag kaum. Höchstwerte werden mit 34 Grad etwa in Inca und Sa Pobla erreicht. Felanitx und Lluc kommen "nur" auf 30 Grad, Palma auf 31 Grad. An den Küsten weht eine frische Brise.

Auch die Nacht wird angenehm bei Temperaturen zwischen 18 (Lluc) und 23 Grad (Felanitx). Endlich mal wieder mit geöffnetem Fenster, ohne Klimaanlage, die die ganze Zeit durcharbeitet, durchschlafen!

Zur Wochenmitte (29.7.), pünktlich zur MZ-Sommerparty, steigen die Temperaturen tagsüber dann teilweise leicht an. In Sa Pobla und Porreres werden dann 35 Grad erreicht, in Palma 32 Grad. Die Sonne ist ganz klar der Protagonist am Himmel. Wolken sucht man vergebens. Der Wind weht aus Osten und Südosten.

Nachts steht bei den gemeldeten Temperaturwerten (außer in Lluc) eine 2 vorne dran. Für Palma und Sa Pobla etwa sind 20 Grad gemeldet.

Hitzwelle im Anmarsch

Zum Donnerstag hin (30.7.) geht es mit den Temperaturen weiter bergauf. In Inca etwa schafft es das Thermometer auf bis zu 37 Grad, in Sineu, Pollença und Porreres zumindest auf 36 Grad. Unmerklich kühler ist es mit "nur" 32 Grad in Santanyí, Andratx und Son Servera. Bisher hat der spanische Wetterdienst keine Hitzewarnung ausgegeben.

Der Wind weht erneut aus Osten und Südosten. Nachts werden Werte zwischen 19 und 23 Grad erwartet.

Das könnte sich am Freitag (31.7.) ändern. Die Wetterkarte von AEMET zeigt für den Tag bis zu 39 Grad an, erneut ist Inca Spitzenreiter. Auch andernorts im Inselinneren wird es heiß. Es ist den ganzen Tag sonnig.

Zum Wochenende hin pendeln sich die Temperaturen dann bei den genannten Höchstwerten ein. Bewohner und Urlauber dürften bei sämtlichen Aktivitäten ins Schwitzen kommen.