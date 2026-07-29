Mallorcas Unterwasserwelt live: Hier können Sie rund um die Uhr das Treiben der Fische beobachten

Auf der Website der Gemeinde Calvià sind ab sofort Livebilder vom Meeresgrund vor der Felseninsel Isla del Tor vor Mallorcas Südküste zu sehen. Die Unterwasserkamera wurde in vier Metern Tiefe im Meeresschutzgebiet Ponent installiert und überträgt rund um die Uhr. Die Aufnahmen werden auch auf den 23 Bildschirmen an öffentlichen Orten im Gemeindegebiet gezeigt. Das Projekt entstand in Zusammenarbeit zwischen dem Balearen-Sender IB3 und der Gemeinde Calvià.

Nutzerinnen und Nutzer können zudem hochwertige Unterwasserbilder abspeichern. Dafür steht im Livestream unten rechts über das Fotosymbol eine Screenshot-Funktion zur Verfügung. Zum Livestream gelangen Sie hier.

Hintergründe zum Meeresschutzgebiet

Das ursprüngliche Meeresschutzgebiet von Ponent wurde 2004 von der Balearen-Regierung eingerichtet. Im Jahr 2022 erklärte die Regionalregierung das Gebiet rund um die Landzunge El Toro und die Malgrats-Inseln zu einem gemeinsamen Meeresschutzgebiet. Damit wurden die bereits bestehenden Schutzzonen deutlich erweitert.

2025 entstand schließlich das Meeresschutzgebiet Ponent, zu dem El Toro, die Malgrats-Inseln und El Sec gehören. Dabei wurden die geografischen Grenzen und die Größe des geschützten Gebiets erneut angepasst.

Informationen zu Küste und Stränden

Mit der Unterwasserkamera erweitert die Gemeinde ihr digitales Informationsangebot zu den Stränden und Küstenabschnitten. Auf der Website können unter "Áreas Municipales" und anschließend "Playas y Litoral" bereits Informationen zur aktuellen Lage und Auslastung der Strände von Peguera, Palmanova, Magaluf und Santa Ponça abgerufen werden.

Angezeigt werden die Zahl der Besucher sowie die prozentuale Auslastung der Sand- und Badebereiche. Die Daten werden automatisch alle zehn Minuten aktualisiert. Bei einem MZ-Test am 29. Juli um 11.30 Uhr schien die Funktion allerdings nicht zu funktionieren.

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