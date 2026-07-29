Rathaus Calvià

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So sieht es unter Wasser bei El Toro aus

Vor der Insel El Toro überträgt eine Kamera rund um die Uhr Bilder aus vier Metern Tiefe. Zu sehen sind der Meeresgrund und die dort lebenden Fische. Nutzerinnen und Nutzer können über eine Screenshot-Funktion auch Unterwasserbilder abspeichern. Der Livestream ist auf der Website der Gemeinde Calvià sowie auf 23 digitalen Infostelen im Gemeindegebiet zu sehen. Die Kamera wurde gemeinsam von der Gemeinde Calvià und dem Balearen-Sender IB3 installiert. Mehr Informationen