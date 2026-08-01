Alarm an Palmas Hundestrand: Verdächtiger Köder und Futter mit Nägeln entdeckt

Ein ungewöhnlicher Fund am Hundestrand Es Carnatge in Palma sorgt unter Tierhaltern für Diskussionen. Eine Hundebesitzerin veröffentlichte am vergangenem Sonntag (26.7.) in der Facebook-Gruppe "S.O.S Mallorca, Perros y Gatos" das Foto eines mit Sand und Algen bedeckten Tennisballs mit einem Angelhaken.

Unter dem Beitrag gehen die Einschätzungen auseinander. Einige Gruppenmitglieder vermuten, dass der Gegenstand gezielt ausgelegt worden sein könnte, um Hunde zu verletzen. Andere halten einen Zufall für wahrscheinlicher. Bei dem vermeintlichen Köder könne es sich um einen sogenannten Egi handeln – einen künstlichen Angelköder, der vor allem zum Fang von Tintenfischen verwendet wird und möglicherweise am Ball hängen geblieben ist.

Hundebesitzer klagen über Unsicherheit

Ob der Gegenstand absichtlich präpariert wurde, ist bislang nicht bekannt. Dennoch ist die Verunsicherung unter den Hundebesitzern groß. Mehrere Nutzer beklagen, dass Tiere nicht einmal an Palmas einzigem ausgewiesenen Hundestrand sicher seien.

Bereits am 26. Juni hatte die Tierklinik Palma Vet vor möglichen Gefahren in Es Carnatge auf seinem Facebook-Account gewarnt. Wie die Tierklinik in einem Post warnte, sollen dort Fleischstücke mit Nägeln sowie mutmaßliches Gift ausgelegt worden sein. Zudem sei ein Hund nach einem Aufenthalt am Strand schwer erkrankt und später beim Tierarzt gestorben. Als mögliche Ursache wurde eine Vergiftung genannt. Eine offizielle Bestätigung des Falls lag der Klinik zum damaligen Zeitpunkt jedoch nicht vor. Auch war zunächst unklar, ob der Besitzer Anzeige erstattet hatte. Die Tierklinik rief jedenfalls dazu auf, sich mit ihnen in Kontakt zu setzen, falls Tierhalter Ähnliches am Hundestrand beobachtet hatten.

Palma Vet forderte Hundebesitzer ebenfalls dazu auf, ihre Tiere in Es Carnatge besonders aufmerksam zu beobachten und verdächtige Funde den Behörden zu melden.