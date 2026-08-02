Ekelalarm auf Mallorca: In dieser Urlauberhochburg fließt Schmuddelwasser über die Straße

Wiederholte Abwasseraustritte in erster Meereslinie von Port de Sóller sorgen für Ärger bei Anwohnern und Gewerbetreibenden. Das Problem besteht nach ihren Angaben seit Wochen, ohne dass bislang wirksame Maßnahmen ergriffen wurden. Allein in der vergangenen Woche trat das Abwasser fast täglich aus.

Betroffen ist der Abschnitt zwischen dem Camí del Polvorí del Cingle und dem Lokal La Payesa. Dort quillt Schmutzwasser aus den Gullys und verteilt sich auf der Straße. Anwohner, Passanten und Gastronomen klagen über üble Gerüche und erhebliche Beeinträchtigungen. Teile der Straße stehen regelmäßig unter grauem Wasser, das auch die Terrassen der Lokale erreicht.

Schaden bei Hauptsammler

Nach Angaben der Gemeinde liegt die Ursache in einem Hauptkanal des von Abaqua betriebenen Abwassernetzes, der unter der Straße verläuft. Betroffene kritisieren jedoch, dass der Schaden bislang nicht behoben worden sei.

Wegen der anhaltenden Fäkalabwasseraustritte wollen sich einige Anwohner nun an den Naturschutzdienst Seprona der Guardia Civil wenden und ein sofortiges Eingreifen fordern. Händler und Gastronomen warnen vor den Folgen für ihre Geschäfte und das Ansehen von Port de Sóller.

Abonnieren, um zu lesen