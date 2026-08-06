Auch das Meer kommt ins Schwitzen: Neuer Temperaturrekord vor Mallorca erreicht

Das Meer vor Mallorca hat am Mittwoch (5.8.) einen neuen Temperaturrekord erreicht. Die Messboje vor Sa Dragonera registrierte gegen 16 Uhr eine Wassertemperatur von 33,02 Grad. Damit lag der Wert 1,15 Grad über dem bisherigen Höchststand von August 2024.

Die Temperatur stieg im Laufe des Tages ungewöhnlich schnell an. Um 9 Uhr zeigte der Sensor noch 29,94 Grad an. Mittags überschritt die Wassertemperatur bereits die Marke von 32 Grad. Am Nachmittag erreichte sie schließlich den neuen Höchststand.

Der bisherige Rekord der Boje lag bei 31,87 Grad und stammte vom 12. August 2024. Dieser Wert war zugleich die höchste Temperatur, die bis dahin im Außenbojen-Netz der spanischen staatlichen Hafenbehörde Puertos del Estado gemessen worden war.

Einzelmessung gilt nicht für alle Strände

Bei den 33,02 Grad handelt es sich um eine einzelne Messung des Sensors. Das bedeutet, der Wert entspricht nicht der durchschnittlichen Temperatur des gesamten Meeres rund um die Balearen. Er bedeutet auch nicht, dass das Wasser an allen Stränden Mallorcas 33 Grad warm war.

Die Station vor Sa Dragonera gehört zum Außenbojen-Netz von Puertos del Estado. Die Bojen übermitteln stündlich Daten zur Wassertemperatur, zum Wellengang, zum Wind und zu den Meeresströmungen.

Trotz dieser Einschränkungen ist der Messwert außergewöhnlich. Das gilt sowohl für die erreichte Temperatur als auch für den großen Abstand zum bisherigen Rekord. Die Boje ist seit dem Sommer 2009 in Betrieb. Sie meldete bereits 2018 einen Höchstwert von 31,27 Grad. Im Jahr 2022 waren es 31,36 Grad, 2024 schließlich 31,87 Grad.

Das Meer vor Mallorca gleicht derzeit einer Badewanne. / Simone Werner

Erste Rekorde bereits im Mai

Die ungewöhnliche Erwärmung des Meeres rund um die Balearen hatte bereits vor diesem Sommer begonnen. Am 30. Mai 2026 maß die Boje vor Sa Dragonera 26,2 Grad. Noch nie zuvor hatte sie in einem Mai einen so hohen Wert registriert.

Die Außenboje vor Maó (Menorca) erreichte am 27. Mai sogar 26,58 Grad. Das war der höchste Maiwert im gesamten Außenbojen-Netz. Insgesamt meldeten zwölf der 15 Tiefwasserbojen von Puertos del Estado im Mai 2026 neue Monatsrekorde.

Der aktuelle Höchststand ist Teil einer längerfristigen Erwärmung des Mittelmeers. Nach Angaben des Küstenbeobachtungs- und Vorhersagesystems der Balearen (SOCIB) ist die Oberflächentemperatur im Mittelmeer zwischen 1982 und 2025 im Durchschnitt um fast 0,4 Grad pro Jahrzehnt gestiegen.

Dieser Tage ist es voll an den Stränden. / Simone Werner

Negative Folgen für Posidonia, Korallen und Fische

Auf den Balearen war 2025 das Jahr mit der höchsten durchschnittlichen Meeresoberflächentemperatur seit Beginn der Messreihe. Der Jahresmittelwert lag bei 20,7 Grad. Hinzu kamen besonders intensive und lang anhaltende marine Hitzewellen. Die Boje vor Sa Dragonera maß im Juli und August wiederholt Temperaturen um 31 Grad.

Ungewöhnlich hohe Wassertemperaturen und marine Hitzewellen können empfindliche Ökosysteme schädigen. Das SOCIB warnt vor möglichen Folgen für Posidonia-Seegraswiesen, Korallen und Gorgonien.

Die Erwärmung kann außerdem die Verbreitung von Tier- und Pflanzenarten verändern. Sie begünstigt Algenblüten und kann zu einem verstärkten Sterben von Meeresorganismen führen.