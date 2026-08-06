Zwei Sonnenuntergänge hintereinander: Was Mallorcas Vögel zur Sonnenfinsternis erwartet

Wer am 11. August 1999 in Deutschland die totale Sonnenfinsternis beobachtet hat, der erinnert sich vielleicht noch: Plötzlich wurde alles dunkel - und die Tierwelt reagierte partout. Die Vögel hörten auf zu zwitschern, die Kühe legten sich hin. Am kommenden Mittwoch (12.8.) ist das seltene astronomische Phänomen nun auf Mallorca zu sehen. Doch allzu viele Reaktionen der Tierwelt sind diesmal nicht zu erwarten.

Zu spät

Der Grund: Damals in Deutschland war die SoFi um 12.30 Uhr mittags zu beobachten. Diesmal auf Mallorca wird die vollständige Verdunklung der Sonne erst um 20.31 Uhr erreicht - kurz bevor die Sonne um ohnehin untergeht. „Die Sonnenfinsternis wird die Vögel praktisch nicht beeinflussen, weil sie während des Sonnenuntergangs stattfinden wird. Am Nachmittag ziehen sie sich schon in ihre Ruhebereiche zurück", berichtet Manolo Suárez, Koordinator für Ornithologie bei Mallorcas größter Umweltschutzorganisation GOB. Auch, dass die Tiere einschliefen, sei nicht zu erwarten. Dafür sei die totale Finsternis mit ihren rund 90 Sekunden zu kurz.

Immerhin: Das Zwitschern werde tatsächlich kurzzeitig aufhören. Wie der Vogelforscher erklärt, versammeln sich die Vögel bei Einbruch der Dämmerung an ihren Schlafplätzen, um gemeinsam die Nacht zu verbringen. „An den Schlafplätzen herrscht ein unglaublicher Lärm, sie tauschen Informationen aus, doch wenn die Sonne untergeht, werden alle Tiere still. Während der Sonnenfinsternis werden sie verstummen, doch da sie nur sehr kurz ist, werden sie danach wieder aktiv“, erklärt der Vogel-Experte. Auch für nachtaktive Vögel reiche die kurze Verdunklung nicht aus, um sie bereits auf den Plan zu holen.

"Vögel sind einfacher gestrickt"

Pere Vicens Siquier, Naturforscher im Naturpark s’Albufera de Mallorca, stimmt dem Spezialisten des GOB zu. „Die Sonnenfinsternis am kommenden 12. August wird die Vögel nicht so stark beeinflussen, weil sie während des Sonnenuntergangs stattfindet. Im Grunde wird es so sein, als gäbe es zwei Sonnenuntergänge direkt hintereinander", erläuter Vicens. "Würde sie mittags stattfinden, wäre es so, als wäre plötzlich eine Nacht vergangen, und das wäre anders. Doch das Phänomen der kommenden Woche wird für sie ziemlich normal sein, trotz der Spektakularität, die die Sonnenfinsternis für uns Menschen besitzt. So etwas überrascht uns, doch Vögel sind einfacher gestrickt."

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